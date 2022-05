En total el año pasado, la SSG atendió 15 peticiones de Aborto por violación, 10 de adolescentes, de acuerdo con Daniel Díaz

Guanajuato.- En el 2021, la Secretaría de Salud atendió 15 peticiones de aborto a causa de una violación, de los cuales 10 víctimas eran adolescentes. Así lo informó el titular de la dependencia estatal, Daniel Díaz Martínez quien calificó como preocupantes estos datos.

En marzo pasado, Correo dio a conocer un incremento del 67% en abortos realizados a causa de que la persona fuer víctima de una violación.

“Es preocupante que haya 15 solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo por violación y que, de esas, 10 sean adolescentes. No tenemos ninguna solicitud de atención e intervención que no hayan sido atendidas, todas las que llegaron a las unidades médicas, el sistema de atención e intervención que no haya sido atendidas”, ello bajo la Norma Oficial Mexicana 046, bajo un protocolo de atención a víctimas con “pleno respeto a los derechos humanos de todas las mujeres”.

Despenalización del aborto es cancha de diputados

En su intervención, la diputada Yulma Rocha le preguntó al funcionario estatal si es necesario que se legisle para despenalizar el aborto, en virtud de que el rango de edad de abortos a causa de violación va en el rango de los 11 años; que Guanajuato es el quinto lugar en embarazo en adolescentes; y que 500 mujeres han asistido a la Ciudad de México a practicarse un aborto.

“Con estas cifras, ¿considera usted que debe legislarse en Guanajuato por la interrupción legal del embarazo y dejar de criminalizar a las mujeres por decidor sobre su cuerpo?”.

Daniel Díaz afirmó que “nosotros atendemos, acompañamos, prevenimos, no criminalizamos ni estigmatizamos absolutamente a nadie, nos dedicamos a la atención exclusivamente”.

Agregó que a los diputados les corresponde la legislación. “Ustedes son los representantes del pueblo y nosotros seguiremos atendiendo a la población para justamente garantizar el respeto a la salud que tienen mujeres y hombres en este aspecto”.

Disminución en embarazos adolescentes

Por otra parte, el secretario de Salud de Guanajuato afirmó que, en los últimos 5 años, el embarazo en adolescentes disminuyó de 25 mil al inicio de la administración a 15 mil.

“Somos uno de los estados que más embarazos adolescentes han tenido a través de la historia, cuando integramos este equipo de trabajo, del promedio de 100 mil atenciones que hay en el estado por el IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX y los 42 mil que nacen con nosotros (…) pero en el último año, llegamos a reducir de 25 mil embarazos que teníamos hace 5 años, a 15 mil embarazos en adolescentes”.

Ello a través de una estrategia de salud reproductiva y de prevención que se implementa en los 46 municipios- “Hay mucho por hacer en el tema de educación para la salud en toda la población, principalmente en el grupo de adolescentes”.

Estudiantes se dan de baja por embarazo

En el análisis del sector de Educación, el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Mesa refirió que, en el 2021, en educación básica, se dieron de baja de sus estudios 6 alumnas por estar embarazadas; mientras que en el nivel media superior un total de 103 alumnas.

No obstante, mencionó que este tema se “esconde” a la Secretaría de Educación, porque cuando se dan de baja solo se informa que es por un cambio de domicilio u otra razón. Aseguró que la flexibilidad del sistema educativo de Guanajuato, permite que las jóvenes regresen a sus estudios.

En tanto, el director de Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, Antonio Navarro Padilla refirió que Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional y que, en el 2021, se otorgaron 767 apoyos con un monto de 2 millones 601 mil 700 pesos.

