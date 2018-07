Aboga magistrada por la ley de ‘mantenidos’

La manutención sería según la posibilidad de los padres, manifiesta

Catalina Reyes

Guanajuato.- La magistrada civil Carolina Orozco Arredondo aclaró que la reforma al Código Civil aprobada por los diputados locales el jueves pasado, es sólo para el caso de que los hijos de 24 años o menos puedan demandar a los padres el pago de alimentos, es decir, que los mantengan.

Destacó que no es una disposición general para que todos los padres que tengan hijos los mantengan hasta los 24 años.

Esto, respecto a la reforma aprobada el jueves pasado por el Congreso local al artículo 365-A del Código Civil que establece: “Los menores, las personas con discapacidad y los de estado de interdicción gozarán de la presunción de alimentos. Y los hijos que se encuentren estudiando gozan de la misma presunción hasta los 24 años”, el cual ha generado inconformidad entre la sociedad.

Sobre el tema, en entrevista con Correo, la magistrada refirió que este artículo reformado se soporta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 28 de mayo de 2008 que establece que en materia de alimentos estos se tienen que dar hasta que el hijo se pueda mantener por sus propios medios y hasta que se titule, siempre y cuando esté haciendo las gestiones necesarias para hacerlo.

Porque, añadió, los alimentos incluyen gastos de titulación si no es atribuible al estudiante. Pero si no se ha titulado el joven por su propia voluntad o no está haciendo nada para lograrlo, en ese caso no se incluyen dentro de los alimentos.

Se atenderán los casos particulares

Pero también aclaró que el nuevo artículo, como todas las leyes, se aplicará tomando en cuenta las circunstancias de los casos particulares, pues no necesariamente implica que en todos los casos se les tenga que mantener a los hijos hasta los 24 años con el 100 por ciento de los gastos.

“Aquí los tribunales juzgamos en el caso particular. Si a los 22 años el joven ya se tituló, ya no es necesario darle alimentos”.

También aclaró que en caso de que se presenten estas demandas, a quienes les corresponderá demostrar que los hijos no necesitan esa manutención, sobre todo para estudiar el nivel superior, será a los padres.

“De momento se considera que tiene derecho. La presunción es para el hijo, pero no quiere decir que “per se” se le van a dar, y al padre corresponde probar que no los necesita el hijo. Por ejemplo, si trabaja de lunes a viernes y sólo estudia los sábados”.

La magistrada Carolina Orozco añadió que otro párrafo del artículo 365 que ya existía hace años, establece que los alimentos deberán otorgarse en función de la posibilidad del padre.

Y otros artículos del Código Civil establecen que los alimentos deben ser compartidos entre padre y madre, en proporción de los ingresos de ambos.

No hay estadísticas sobre su aplicación

Interrogada sobre si hay pocos o muchos casos de hijos mayores de 18 años que demanden a sus padres para que los mantengan, dijo que desconoce las estadísticas, pero sí se presentan, mencionó tres casos que a ella le ha tocado resolver.

“Son poquitos, yo no me acuerdo de muchos, pero siempre los hemos tenido”.

Comentó que en las redes sociales vio muchos comentarios de gente molesta con esta reforma porque reclamaba que por qué no existía la obligación legal de que los hijos mantengan a los padres cuando éstos ya no puedan hacerlo.

Recordó la magistrada Carolina Orozco Arredondo que sí existe el artículo 358 que manda que los hijos también están obligados a dar alimentos a sus padres.

Insiste MMM en revisar la nueva norma Lourdes Vázquez/Guanajuato El gobernador Miguel Márquez Márquez insistió en que la reforma al Código Civil para que los padres den pensión a sus hijos hasta los 24, no le convence pues se dijo convencido de que debe existir una cultura del esfuerzo. Durante su discurso en la entrega de reconocimiento a alumnos del CECyTE Guanajuato, el gobernador preguntó la opinión de la audiencia sobre la ley y ésta respondió con un un “no”. Márquez señaló entonces que los padres quieren que los hijos se esfuercen ya que ello es la base del éxito, “prepárense, háganlo con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, lo que no cuesta no se valora, por eso estoy revisando la ley aprobada de que se les tenga que mantener hasta los 24 años a los chavos ¿ustedes qué opinan?, estamos revisándola porque queremos jóvenes que se hagan en el esfuerzo y la lucha, no queremos jóvenes que necesariamente estén esperando a que todo se les dé.” En entrevista, el mandatario estatal adelantó que la reforma está en el estudio técnico y que en pocos días se tendrá información precisa, pues aunque tiene la facultad de veto quiere sentarse a escuchar los argumentos del Congreso del Estado.

Libia Dennise en contra de la reforma Daniel Vilches/León Libia Dennise García Muñoz-Ledo dijo estar en contra de la reforma al Código Civil que obliga a los padres de familia a mantener a sus hijos hasta los 24 años, que presentó el diputado Ismael Hernández. La legisladora también aplaudió que el gobernador de Guanajuato considere ejercer su derecho de vetar dicha reforma. La opinión la da de manera personal, pues considera que a los 24 años de edad, los jóvenes son capaces de responsabilizarse de su estudio, si es que desean continuar con ellos. “Yo no comparto la razón, ni la motivación que da origen a esta iniciativa e incluso me parece que no atiende a las necesidades particulares de Guanajuato, está fuera del contexto social en el que hoy vivimos, un joven de esa edad me parece que ya debería buscar los medios para salir adelante y más bien retribuir lo que los padres han hecho por él”, declaró. correo buscó a Éctor Jaime Ramírez para conocer su postura sobre la reforma, ya que surgió cuando pidió licencia para ir a campaña por una diputación, sin embargo, anunció que este martes se reincorporó al Congreso estatal y señaló que hablará hasta que conozca las condiciones que tiene la reforma.

