Aberrante propuesta de desaparecer poderes en Guanajuato: Elvira Paniagua

Por su parte la regidora Bárbara Varela manifestó que de no haber una respuesta en la inseguridad la medida es necesaria

Celaya.- Para la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez la propuesta hecha por senadores de Morena para desaparecer los poderes en Guanajuato es una aberración y con un tinte político; por su parte, la regidora Bárbara Varela, de Morena, señaló que si no hay una respuesta ante la inseguridad por parte del estado será una medida adecuada.

La presidenta municipal de Celaya señaló que se tiene una visión corta por parte de los legisladores de MORENA ante los problemas de seguridad, además, las instituciones se deben fortalecer y no desaparecer.

“Es una aberración por parte de los senadores de MORENA; lo dije y lo repito las instituciones hay que reforzarlas, no desaparecerlas. Pareciera que quisiéramos ir retrocediendo en lo que México ha avanzado y lamento visiones tan cortas de estos representantes ciudadanos que se atreven a decir eso”, dijo.

Señaló que las razones expuestas por los senadores no son argumentos suficientes para presentar esta iniciativa, pues la violencia es un fenómeno a nivel nacional y entonces el ejecutivo nacional también debería desaparecer.

“Haciendo remembranza, si ellos dieron ese ejemplo pues nada más el problema de la seguridad tan lamentable no es exclusivo de Celaya, ni del estado de Guanajuato, es de todo el país, entonces la reflexión va hacia el senado en ese tenor de ideas”, dijo.

Por su parte, la regidora por MORENA señaló que la propuesta de sus copartidarios nace de escuchar a la ciudadanía y no por intereses políticos.

“Esto lo está proponiendo MORENA pero esto es escuchando las voces de la ciudadanía, y que bueno que MORENA está escuchando las voces de la gente que quiere vivir en paz, si el gobernador no las está escuchando que bueno que haya alguien que lo esté escuchando”, dijo.

Asimismo, la regidora dijo que de no haber resultados en materia de seguridad la propuesta de los senadores de MORENA sería la estrategia más adecuada.

“Bueno nosotros que vivimos aquí en Celaya lo hemos sentido muchísimo, que hay una violencia muy desbordada que los órganos ni municipales ni estatales, que son a los que les corresponde de origen atender esta situación pues no han podido frenar, ni disminuir, ni se ven acciones contundentes al respecto, pues no están haciendo lo que deben; si desde luego no cambian la estrategia, si no se ve ningún cambio evidentemente la vía que está planteando el senado es la correcta”, señaló.

