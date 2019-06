Luis Aguilar Valencia informó que, con la llegada del Abelardo Vega, la Escuela de Béisbol, contará con mayor experiencia y una mejor atención para los alumnos, pues el instructor es reconocido a nivel nacional

Irapuato.- Abelardo Vega, exjugador profesional de béisbol de los Diablos Rojos de México, ganador de tres campeonatos, es parte de los grandes instructores con los que cuentan las Escuelas del Deporte de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj).

Luis Aguilar Valencia, encargado de Comudaj, informó que, con la llegada del Abelardo Vega, la Escuela de Béisbol, contará con mayor experiencia y una mejor atención para los alumnos, pues el instructor es reconocido a nivel nacional y, con su ayuda, podrá proyectar a los nuevos talentos de este deporte.

“Las Escuelas del Deporte desde un inicio han mostrado calidad, pero hemos podido coronarlas con la participación de deportistas de excelencia, en el béisbol tenemos al maestro Abelardo, en el atletismo tenemos a Carlos Cordero y Lalo Rodríguez, y en el futbol contamos con Ariel González, Jorge Manrique y ‘El Gallo’ García”, enlistó.

Abelardo Vega, mencionó la importancia de ser instructor de niños, niñas y jóvenes, pues es una gran responsabilidad el inculcar valores por medio del deporte a los alumnos, además de que estas actividades sirven para alejarlos de vicios y malas conductas.

“El deporte y la educación van de la mano, es lo que estamos intentando, ya que me retiré del béisbol, pensé en los niños, aprovechar mi vejez enseñando a los niños, no sé cuánto tiempo me dé Dios para estar con ellos, pero mientras pueda trabajaré con ellos”, compartió.