Abejas atacan a familia y a sus siete perros

Karla Silva

Silao.- Durante la contingencia provocada por el Covid-19 y pese a que los estudiantes no se encuentran en clases, planteles de la ciudad exhiben total abandono.

Tanto en la zona rural como en la urbana padres de familia han externado su inconformidad, debido a que aseguran que al pasar por las escuelas es notoria la gran cantidad de hojarasca, maleza, basura, e incluso la presencia de roedores y víboras.

Los quejosos argumentan que por el momento los estudiantes y los maestros realizan las clases en línea o casa por casa, por lo que el que personal de intendencia acuda a realizar la limpieza necesaria, no implica un riesgo para su salud.

“Hay conserjes. No hay motivo para que no vayan a la escuela y le den el mantenimiento, porque estarían solos. No sé si la Secretaría (de Educación) les haya dicho que no se presenten a trabajar, pero creo que es muy necesario”, señaló Martín López.

Uno de los casos es el Centro de Atención Múltiple “Parque Lira”, ubicado en el fraccionamiento El Crucero, donde la maleza está muy alta.

Padres de familia piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, para evitar mayor trabajo de mantenimiento.