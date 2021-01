Redacción

Pénjamo.- Durante la entrega de equipamiento a los cuerpos de Seguridad de la zona sur del estado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que en días pasados se abatió a un líder criminal que operaba en la zona del municipio de Manuel Doblado apodado ‘El Diablo’ , lo que puso como ejemplo para demostrar que las autoridades del estado pueden entrar a combatir a los delincuentes en la totalidad del territorio guanajuatense y a quienes también dan la pelea.

“Hoy en Guanajuato no hay un territorio donde no pueda ingresar la autoridad y así lo demostramos en Santa Rosa de Lima con el ingreso de las Fuerzas del Estado y la Guardia Nacional y así lo demostramos con el abatimiento de ocho criminales cuando han querido regresar a esa zona y también no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad y así lo demostramos en Manuel Doblado con el afamado “Diablo” donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía del estado”, dijo el primer mandatario de la entidad.

El 11 de diciembre pasado, elementos de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas de Seguridad Publica del Estado desarticularon un grupo delictivo en el municipio Manuel Doblado.

El grupo delincuencial llevaba asentado poco más de tres años en la región; Beto alias “El Diablo” era el líder del grupo y quedó abatido, junto a otro sujeto apodado ‘El Chato’ quien era de su equipo de seguridad.

El operativo fue en una vulcanizara cerca del mediodía, rumbo de la Presa del Sauz, esto es en la carretera de tres caminos Manuel Doblado -Cuerámaro- La Piedad.

El gobernador lanzó un mensaje a los guardianes del orden del estado al mencionar que: “No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, vamos a dar la pelea, siéntanse respaldados las policías municipales con su estado y su federación, siempre y cuando no sean partícipes de la corrupción ni del crimen, si se mantienen siempre del lado la ciudadanía por la derecha no duden en acudir a nosotros, les vamos a responder y no lo vamos a dejar solos”.

También fue enfático al señalar que los policías corruptos serán castigados con toda la dureza del estado.

“Quienes estén por la izquierda, quienes piensen que por ganarse un peso más o por miedo claudiquen en esta lucha por la delincuencia, también verán la dureza del estado en cuanto a los procesos que vamos a llevar contra policías municipales”, dijo Rodríguez Vallejo.

