Abastecen con agua a más de 37 comunidades en Salamanca

Salamanca. – Más de 37 comunidades del municipio son abastecidas con agua potable a través de pipas, entre las que carecen del servicio y las que presentan fallas en sus pozos, informó el Director de Parques y Jardines, Rogelio Gutiérrez Arredondo, quien informó que se cuenta con seis pipas para cubrir esta necesidad y la Conagua apoyará con seis más.

Durante esta temporada de estiaje aumenta la necesidad de este servicio en algunas zonas del municipio principalmente en las comunidades, y ante la demanda de los habitantes se les abastece a través de pipas, el funcionario municipal señaló que se realiza la repartición de lunes a sábado, y para abarcar el mayor número de comunidades diariamente se realizan un promedio de 15 a 18 viajes.

Dijo: “Hasta el momento estamos entregando agua en 37 comunidades y este martes se incrementaron otras ocho comunidades, algunas son por problemas de mantenimiento de sus pozos y tienen que ser atendidas porque es una necesidad que no puede esperar”.

Mencionó que en las comunidades más grandes como San José de Mendoza se trata de abastecer diariamente mientras que las que albergan a pocas familias cada ocho días, utilizando las seis unidades con las que cuenta la dependencia y a las que se sumarán seis pipas más que enviará de apoyo la Comisión nacional del Agua (Conagua).

Mencionó: “Cuando se tiene una nueva petición, tardamos a lo mucho 24 horas para que sean atendidos y no se ha quedado una sola comunidad sin atender, sabemos que es complicado no contar con este servicio y más en esta temporada, por eso se realizan todos los esfuerzos para que no se queden sin agua”.

Las comunidades y colonias atendidas son: San José de Mendoza, San Juan Diego, San Vicente de Flores, Ampliación San Vicente de Flores, Efrén Capiz, Puente El Gato, El Terrero, Palo Blanco, Ampliación Buena Vista de Valtierra, Los Ramírez, San José de Adjuntas, San Joaquín, Los Cenizos, El Calabozo, El Eslabón, San Lucas, La Esperanza, Godoy, La Salud, Doña Rosa, Joyita de Villafaña, La Ordeñita, San Felipe, Labor de Valtierra, San José Uluapa, Perico de Razos, entre otras.

