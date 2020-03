Abarrotan ciudadanos oficinas de Bienestar, piden el adelanto de apoyos

**Staff Correo

Guanajuato.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara que se adelantará el pago de dos bimestres de las pensiones que reciben los beneficiarios de los programas sociales, cientos de beneficiarios acudieron a oficinas y módulos federales, en busca de cobrarlos.

En las oficinas de la Subdelegación de Bienestar Social ubicadas en Celaya, en las oficinas les informaron que el pago se realizará como se hace de manera tradicional, es decir cada bimestre, que en este caso les toca cobrar hasta el mes de abril.

A los que asistieron a preguntar por su pago adelantado, tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, les dijeron que regresen la próxima semana para que les informen la fecha exacta de cobro, pues hasta este jueves tienen la indicación que será hasta el mes de abril.

“Yo digo que deberían de informar, yo ya me vine a dar la vuelta en balde hasta acá, me hice como 50 minutos en el camión y luego otra hora de regreso, me dice la señorita que ni sabe la fecha exacta de pago, que es en abril pero no hay una fecha exacta. Yo vi en las noticias que ya lo adelantaron y por eso vine, a ver están diciendo que no salgamos y nos hacen venir hasta acá, además de lo que ya gasté en mis pasajes me estoy exponiendo”, señaló la señora Aurora García Cruz.

Allí se les informó que efectivamente se pagarán dos bimestres, pero el pago toca hasta abril, pues se paga cada dos meses y ya tocó enero-febrero y el próximo sería marzo-abril y mayo-junio.

“No entiendo para que dicen que se va a adelantar el pago, dijo el presidente que es para que no salgamos y nos contagiemos los que tenemos más de 60, pero si va a ser el pago hasta abril, faltan dos semanas, que son las que nos están diciendo que no salgamos y que respetemos la cuarentena y que nos cuidemos, entonces para qué lo hacen, ya para ese entonces ya va a haber muchos casos de Coronavirus, y además de todo no informan”, dijo María Elene González.

Cabe destacar que en las oficinas no tienen protocolos para evitar la propagación del coronavirus, ni gel para que se coloquen en las manos quienes acuden a las oficinas y tampoco hay alguien de la subdelegación que informe en la entrada sobre las medidas de salubridad adecuadas para evitar el contagio de coronavirus; tampoco hay publicidad, recomendación del lavado de manos y en los estantes de atención no existe gel desinfectante como en otras oficinas públicas.

Multitud reunida

Donde hubo aglomeraciones fue en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) del Gobierno Federal ubicado en Pueblo Nuevo.

Aunque se hizo la recomendación a los beneficiarios de acudir por grupos y tomando las medidas preventivas del Coronavirus, como el uso de cubre bocas, fue más de un centenar de personas las que llegaron desde temprana hora a las instalaciones para pedir informes y solicitar los apoyos, tanto de becas como para adultos mayores.

En unos cuantos minutos se hicieron largas filas en el centro, provocando incertidumbre y descontento por tener que esperar bastante tiempo para ser atendidos y estar entre la gente, pues aunque una buena cantidad de personas contaba con cubre bocas, la mayoría no tenía uno.

Aunque en León no hay con una oficina base para solicitar algún tipo de servicio al Gobierno Federal en la mesa instalada en la presidencia municipal, donde atienden los ‘Servidores de la Nación’, en momentos se juntan varias personas para solicitar informes.

En estas mesas se cuenta con gel en alcohol o gel antibacterial , pero no hay distancia entre las sillas que se colocan.

**Con información de Luz Zárate, Nayeli García y Jessica de la Cruz

