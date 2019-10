Abandonó gobernador a otros municipios al concentrarse en el ‘golpe de timón’

Vanessa Sánchez y Raúl Márquez coincidieron que el combate a un grupo delictivo permitió que aumentaran y se agravaran otros delitos, como el de extorsión

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por enfocar todos los recursos y esfuerzos en el ‘golpe de timón’ para desarticular al grupo criminal de Santa Rosa de Lima en Villagrán, el gobierno del estado abandonó otros municipios como Celaya y Salamanca, donde el incremento de extorsiones ha obligado a un cierre masivo de comercios, coincidieron los diputados Raúl Márquez Albo y Vanessa Sánchez Cordero, de Morena y PVEM respectivamente.

El coordinador de los diputados de Morena, Raúl Márquez Albo manifestó que la entidad está inmersa en una situación grave de violencia y que el Ejecutivo estatal no ha querido reconocer, cuando los ciudadanos “viven en terror”.

“Esa es la realidad que vive el estado, una realidad que parece ser que las autoridades no están considerando como verdad (…) los ciudadanos de Celaya viven en el terror, están cerrando sus negocios, están cambiando sus viviendas, han cerrado taquerías, tortillerías, comercios, eso es una broma de muy mal gusto para el ciudadano”.

En tanto, la coordinadora del Partido Verde, Vanessa Sánchez coincidió en que el trabajo del gobierno del estado se ha centrado en desmantelar al grupo criminal de Villagrán “y esto implica que no hay suficientes elementos, no hay suficiente trabajo en atender otros delitos que están en aumento, como en el caso de extorsión que sabemos que es una situación que lleva mucho tiempo y que no es algo nuevo y que está afectando a estos negocios”.

La legisladora afirmó que desde el Legislativo se tendrían que revisar las penas en materia de extorsión, pues estas son bajas y ello permite que los delincuentes acusados por este delito accedan a beneficios como pasar el proceso penal en libertad.

Comentarios

Comentarios