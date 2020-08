Abandonarán Centro ‘Mi Plaza’ si no está funcionando para finales de septiembre

Redacción

San José Iturbide.- “Si para finales de septiembre, el mercado no está funcionando, abandonamos el barco”, menciono el director del desarrollo social de esta municipio Miguel Esqueda Alvarado, a más de tres meses de encontrarse inoperable el Centro Logístico de Abastos ‘Mi Plaza’.

Siendo incluso señalado el funcionario en mención, por José Luis Ledesma presidente de locatarios, quien al inicio de este mes de agosto, informó a correo que continuará inoperable el mercado ante la falta de solución de las autoridades municipales, principalmente por el director de la dirección de Desarrollo Económico.

Subrayando en su momento, que el funcionario al pretender ‘arreglarse’ con algunas personas que les fue retirada su concesión al incumplir con el reglamento interno, estaba ‘echando para atrás’ el avance que se tenía del 98 por ciento en la designación de locales.

Debido lo anterior, Esqueda Alvarado fue enfático en mencionar que esto se debe solucionar esta semana, por lo que se tiene que ‘echar andar’ el Centro Logístico de Abastos ‘Mi Plaza’.

Resaltó; “Ahora estoy en la necedad, en el acuerdo con el ex dirigente de mercado, que si esa problemática no está resuelta de esta fecha, a finales de septiembre, dejo de conducir, se las entregó a Guanajuato, y abandonamos todos el barco, pero es un acuerdo con ellos de palabra, no tenemos ningún documento”.

Añadiendo en el mismo sentido, que si en la fecha indicada, no está concluido, y el estado no apoya en lo que se le pide, simplemente daría las gracias, dejando el inmueble para que sea ocupado para cualquier otra función, puesto que el inmueble en ninguna forma fue entregado al municipio.

“…No tienen caso que luches y te quiebres la cabeza por algo que no va a funcionar, esto no funciona porque ellos (Estado) no le quieren meter, no le quieren poner énfasis al trabajo, por lo que yo tampoco no me estaré haciendo tonto en esta situación”, subrayó.

