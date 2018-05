Abandonan salón de Cabildos ante ‘ofensa’ de Colectivo Guanajuato Despertó

Integrantes del Ayuntamiento dejaron la sala ante lo que consideraron una falta de respeto por parte de la organización que le dio a la regidora Silvia Rocha dinero y una bolsa de bolillos

María Espino

Guanajuato.- Integrantes del Colectivo Guanajuato Despertó se manifestaron al término de la sesión de Ayuntamiento para reclamar a los funcionarios el que no atiendan las constantes solicitudes que han hecho sobre diversos temas, además se dirigieron a la regidora perredista Silvia Rocha Miranda, a quien le reprocharon el escándalo sobre el adeudo de 84 millones de pesos que presenta la televisora local de la que es dueño su esposo, mencionando que hay tráfico de influencias.

Señalaron que como no tenía dinero para pagar hicieron una colecta, la cual le dejaron frente a su lugar con bolsa de bolillos, acción que fue considerada por los presentes como una falta de respeto para Silvia Rocha y los mismo integrantes del Cabildos.

Ante lo que consideraron que era una falta de respeto, el regidor Julio Ortiz Vázquez pidió a los inconformes respetar tanto a su compañera así como el espacio en el que se encontraban; acto seguido, y al seguir calentándose los ánimos en el lugar, los funcionarios se levantaron de sus lugares y se retiraron del salón, al igual que el alcalde Edgar Castro.

El secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres, no se contuvo y les dijo que “ese tipo de groserías no se tienen que hacer en un recinto histórico, además de que están faltando al respeto a la autoridad, y que así no se puede dialogar”.

Carlos Torres hubiera querido decir más, sin embargo sus compañeros le pidieron abandonar el salón de Cabildos, al igual que a la regidora Silvia, para evitar hacer más grande el conflicto.

Luego de que Carlos Torres salió del salón, uno de los inconformes le gritó que no se fuera, que regresara “o acaso no le gustaba que le dijeran que es un ratero que está robando el dinero”; luego de un rato los manifestantes se retiraron de la Presidencia Municipal.

Entrevistado al respecto, el alcalde Edgar Castro manifestó que siempre estará en plena disposición de escuchar las quejas y problemas de los ciudadanos, sin embargo reprobó que los integrantes del Colectivo Guanajuato Despertó hayan faltado el respeto a una mujer que además es funcionaria pública y con ello a toda la autoridad municipal.

