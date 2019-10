Abandonan espectadores función de ‘Joker’ porque “no la aguantaron”

El público afirmó que la cinta fue demasiado fuerte para ellos, por lo que no pudieron resistir y dejaron la sala; afirman que la película es demasiado terrorífica y reivindica la violencia

Redacción

Ciudad de México.- Desde el anuncio de la película de ‘Joker’, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, ha causado controversia ya que para muchas personas, esta cinta promueve la violencia.

Desde su estreno, la película sobre el villano más famoso de Batman batió los récords de taquilla, pero no todas fueron buenas noticias, pues hubo varios comentarios negativos por parte de las audiencias.

“Literalmente abandoné la proyección de ‘Joker’. Demasiado terrorífica la forma en que la película reivindica la violencia armada y los problemas de salud mental”, escribió uno de los fanáticos en Twitter.

Y es que para muchos espectadores la película parece ser demasiado violenta e incluso afirman que incita a los ya conocidos tiroteos en Estados Unidos.

Estas son algunas de las reacciones

I’ve never walked out of a movie but with Joker I came very close.

White dude next to me walked out of Joker in the last few minutes of the movie had me a little shook not gonna lie

— Mikey Gomez (@glomez21) October 5, 2019