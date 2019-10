Abandonan escuela más de 33 mil niños

Preocupa el número de jóvenes que no tiene la educación primaria; pide intervenga Educafin

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el de Guanajuato hay un total de 33 mil 315 niñas y niños entre 10 y 14 años de edad que no asisten a la escuela o no se encuentran en un sistema educativo, lo que presenta un 5.7% de la población del estado, señaló el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Juan Elías Chávez.

Durante la sesión del pleno del Congreso, el legislador local manifestó que estos niños son conocidos como niños 10-14 que forman parte de una población infantil entre esas edades que abandonaron la escuela o nunca asistieron, pero que tienen la posibilidad de reincorporarse al sistema educativo escolarizado, siempre y cuando sean regularizados por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (Inaeba).

Precisó que actualmente el Inaeba atiende a 1 mil 020 alumnos en este rango de edad y que de acuerdo con una encuesta intercensal del 2015, el estado tiene 7 mil 045 niñas y niños de 10 a 14 años que no tienen la educación primaria completa, 23 mil 250 no tienen la secundaria completa y 3 mil 020 no saben leer o escribir.

Por lo que señaló que es urgente que se implementen acciones para que el Inaeba lleve a cabo la regularización de estos niños, motivo por el que presentó una propuesta de punto de acuerdo para que a través de Educafin se implementen las acciones necesarias para lograrlo.

“Los niños 10-14, es una población infantil que se va constituyendo por diversas causas, entre ellas, quizá la más representativa, es las falta de recursos económicos para estudiar o seguir estudiando (…) estas cifras refieren la urgente y necesaria regularización de dicha población propiciándoles una justa oportunidad para acceder a un sistema educativo escolarizado”.

Hay otras trabas

Aunado a ello, manifestó que también es necesario ayudar a estos niños a destrabar situaciones que impiden su incorporación al sistema educativo como el no contar con acta de nacimiento, por no haber sido registrados, ser obligados por su familia para trabajar, no contar con tutores que los motives a ir a la escuela o ser parte de un núcleo social- familiar en pobreza extrema.

Explicó que la intervención de Educafin obedece a que la regularización que lleva a cabo el Inaeba, no es un estudio formal validado por un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) requisito indispensable para poder solicitar una beca.

“No obstante lo anterior, Educafin podría colaborar desde su función a través del otorgamiento de apoyos para los niños 10-14 que se integren a la estrategia de regularización del Inaeba”, dijo.

