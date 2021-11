Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- Una sucursal del Banco del Bienestar del gobierno federal, se encuentra abandonada en la colonia Jardines de San Francisco en San Francisco del Rincón.

De acuerdo con vecinos de la zona, la obra comenzó desde hace aproximadamente dos años y fue terminada hace dos meses. Sin embargo, comentaron que no ha sido habilitada y no se les ha informado nada sobre la sucursal.

“De utilidad yo no le veo ninguna. No sé si lo han terminado, si lo inauguraron, nada. Yo sé que es para que los adultos mayores cobrarán su dinero, pero no se ha visto nada”, señaló Crescencia Guerrero, miembro del comité de colonos.

“Me hubiera gustado que hubieran hecho algo de mayor utilidad ahí. En el centro hay muchos edificios donde pudieron haber puesto ese”.

A simple vista el lugar se ve terminado y con instalaciones nuevas. Una malla está instalada en la entrada, la cual impide el acceso al mismo.

La colocación de la sucursal en dicha zona ha generado críticas, pues hasta el momento los ciudadanos de la colonia no la notan.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) solamente gasta el dinero en cosas sin sentido. Al menos aquí, no le vemos el beneficio”, se quejó un ciudadano.

