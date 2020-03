A un mes de angustia, la búsqueda de Lupita sigue

Nancy Venegas

Irapuato.- Ha pasado un mes desde que la profesora Guadalupe Barajas Piña, de 32 años de edad, docente de la primaria Guadalupe Victoria de la comunidad Valencianita, municipio de Irapuato, salió de casa de sus padres en el municipio de Salvatierra para comprar unas tortas en el centro y no regresó.

Pese a que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), confirmaron a sus familiares, apenas el jueves pasado, que continúan las investigaciones, hasta el momento se desconoce su paradero.

Con voz entrecortada y llanto, María del Tránsito Piña, mamá de Lupita, imploró porque la dependencia se allegue de más pruebas para que regrese su hija, pues su bebé, su marido y demás familiares, la necesitan.

El pasado sábado 29 de febrero, como muchos otros días, la maestra Guadalupe Barajas Piña, visitaba a sus padres en la Colonia 15 de Mayo de Salvatierra. Cada fin de semana, la docente junto a su hija y esposo, viajaban desde Irapuato, donde tenía su domicilio e impartía clases en la primaria Guadalupe Victoria en la comunidad Valencianita, para convivir con su familia.

María del Tránsito Piña, mamá de la maestra Lupita, recordó que ese día, su hija avisó que iba al centro para comprar tortas y desayunar. La docente se llevó su celular, según sus familiares la última conexión en WhatsApp fue a las 10:25 horas, 5 minutos después le marcó a su marido para avisarle que las tortas ya estaban listas, pero Lupita no regresó a casa de sus padres ni se volvió a comunicar con ningún familiar o amistades.

Sus familiares le enviaron mensajes e intentaron comunicarse con Lupita vía telefónica, pero no lo lograron. Al filo de las 11:00 horas del sábado 29 de febrero, sus familiares la buscaron en la zona centro de Salvatierra, hospitales, hoteles, preguntaron a las personas por Lupita que hacía una hora había salido con un pantalón deportivo azul y tenis, con un tatuaje del símbolo del infinito en el lado derecho del torso, pero no la encontraron por lo que denunciaron su desaparición en la FGE. A través de redes sociales con fotografías de Guadalupe Barajas, los familiares y amistades, pidieron ayuda para localizarla. Incluso el pasado 6 de marzo en plena inauguración de los juegos magisteriales, realizada en el módulo Comudaj de Irapuato, los maestros sindicalizados, con gritos y pancartas exigieron la aparición de la docente.

Implora a la Fiscalía

La vida de María del Tránsito Piña y su familia cambió radicalmente, desde el 29 pasado de febrero, viven con angustia, temor y preocupación por no saber el paradero de su hija, Lupita. Su rutina cambió, ahora acude a reuniones con funcionarios de la FGE, Secretaría de Gobernación, del Instituto de la Mujer y de colectivos de personas desaparecidas.

“Quiero agradecer a la gente por el apoyo que me han dado, sólo quiero pedir que regrese a mi hija, sólo eso”, comentó María Tránsito con voz entrecortada y llanto.

Compartió que desde el momento que presentaron la denuncia en la FGE por la desaparición de la maestra Lupita, la alcaldesa de Salvatierra se comunicó con los familiares, les ofreció apoyo y los contactó con personal del gobernador a quien le solicitaron el apoyo para que hablara con el fiscal general, Carlos Zamarripa, y él le pidiera a su subfiscal de la Región C les ayudara con la investigación.

Apenas el jueves pasado, los familiares de Guadalupe Barajas, se reunieron en las instalaciones de la subfiscalía de Justicia de la región B en Irapuato, para conocer los avances en las investigaciones. En esa junta demás de personal de la Fiscalía, acudió también personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el subsecretario de gobierno, Alfonso Ruiz Chico, así como el representante de una asociación civil de búsqueda personas desaparecidas.

“Sí se está trabajando, nos dijeron eso, desafortunadamente no hay resultados pero bueno en eso están, yo espero que para la próxima vez me comentaron que nos iban a hacer una cita con el fiscal en Celaya ya haya algo… Yo siento que sí hacen su trabajo, lo que me mortifica es que no haya resultados”, dijo María del Tránsito Piña.

Señaló que los familiares de Lupita han recibido apoyo psicológico por parte de instancias oficiales, colaboradores del Instituto de la mujer incluso los han acompañado a las reuniones en la FGE.

El viernes pasado, María del Tránsito Piña, recibió una llamada de una dependencia de Guanajuato capital, donde le informaban que iniciarían los trámites para que recibiera un apoyo económico.

“Me dijeron que me van a dar una tarjeta con un recurso, no me dijeron el monto, lo que sí me dijeron que era sólo una vez y que van a empezar los trámites”, narró.

El apoyo económico ayuda, pero no le consuela, ella, y toda su familia, lo que quiere es volver a ver a su hija con vida.