Rogelio Maya recientemente fue homenajeado por la Liga de Veteranos de Acámbaro por su larga trayectoria como futbolista

Onofre Lujano

Acámbaro.- Un ejemplo a seguir es el futbolista más longevo de la Liga de Veteranos de Acámbaro y que se mantiene en activo.

Se trata de Rogelio Maya Cruz, quien a sus 70 años sigue jugando como en sus mejores tiempos. Recientemente, la liga le hizo un homenaje por su trayectoria.

Rogelio Maya militó en la zona centro del bajío y en la Tercera División. Muy emocionado, cuenta lo que significa el futbol para él y su familia quienes lo apoyan desde sus inicios, que fue a los 12 años.

Ver nota: Toros de Celaya van contra los Correcaminos en el Torneo Grita México

Recientemente fueron reconocidos exjugadores y otros activos como Mario Trujillo, Elías Trujillo, Juan Ibarra, Jaime Fujarte y Rogelio Maya Cruz.

Rogelio Maya fue el más ovacionado por su gran trayectoria y es considerado el jugador más veterano que aun milita en el equipo Marte. ‘Mayita’ Cruz, aun emocionado, menciona que no se esperaba este homenaje en vida.

“Fue una sorpresa grata, a últimas fechas asisto mucho al futbol y desde luego cuando juega mi equipo, pero esto no lo esperaba y agradezco a la directiva”, comentó.

“Esto me dio alegría en el momento y que mejor que en vida. Disfrutarlo con mi familia, mi esposa, mis hijos y nietos, porque se dan cuenta que vale la pena mi esfuerzo. Porque hay veces que los he dejado solos en fiestas o salidas que tenía cuando salía en la Tercera División y con otros equipos”, destacó Rogelio Maya.

Ver nota: Deportivo Acámbaro se corona campeón de veteranos de primera fuerza

Grandes experiencias

Rogelio Maya cuenta que los equipos donde ha militado fueron en: “el Zaragoza como 13 años, en el Marte la mayor parte de tiempo. Desde luego cuentan mis inicios cuando jugué en la zona centro y la Tercera División profesional, ya los demás años es de veterano, donde recuerdo que inicie como delantero, pero me pusieron después en la defensa que porque no tenía estatura”.

Rogelio Maya Cruz, pide que la gente practique algún deporte, “alguien decía ‘ahí se va tomar uno su pastillita’ para cualquier enfermedad, en mi caso me encantó el deporte”.

“Me han pedido que ya me retire, que no haga el ridículo, pero me sentiría peor que si me quedara en mi casa. Prefiero estar dentro de una cancha hasta que me toque adelantarme, pero para mí el futbol es mi pasión, mi medicina y me mantendré en activo a pesar que a veces nos duelen las rodillas, en mi caso la izquierda pero no pasa nada”, finalizó.