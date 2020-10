Cuca Domínguez

Salamanca.- Blanca Marina Martínez Trejo, mamá de Nadia Verónica Rodríguez, asesinada la madrugada del domingo 8 de marzo pasado cuando iba a su casa, exigió justicia para su hija a 7 meses de su feminicidio, luego de que hasta ahora no hay avances en las investigaciones.

Hasta ahora no hay nada en las investigaciones, cuando llamamos no nos contestan las llamadas, nadie nos atiende. Ahora estamos recabando firmas para exigir justicia. No es justo que una niña tan noble y amorosa le hayan arrebatado la vida como lo hicieron Blanca Marina Martínez Trejo, madre de Nadia

La mamá de Nadia, dijo que esta muestra de apoyo de mujeres salmantinas y del colectivo La Regla Rota, la hace sentir apoyada y muy privilegiada de que me estén dando este espacio para su hija, lo que muestra además la solidaridad con las mujeres cosa que agradece.

La señor a Blanca dijo que este tiempo sin su hija ha sido terrible, “estar sin ella es terrible, ella fue una niña muy amorosa, cariñosa, siempre me procuró como su madre, a su familia también, era una chica risueña, emprendedora, ella tenía muchas cosas por hacer, quería formar una fundación para la mujer, quería a ayudar a las comunidades indígenas, por ello estaba estudiando relaciones internacionales”.

Para mi, ha sido muy difícil levantarme y acostarme, voy un día a la vez, echo de menos a mi hija, seguiré exigiendo justicia para mi hija mientras Dios me dé vida, aquí estaré Blanca Marina Martínez Trejo, madre de Nadia

Enseguida exigió a las autoridades encargadas de esclarescer el caso que se pongan a trabajar porque “no es posible que en 7 meses no hayan resuelto nada, no hayan aclarado este crimen, este asesinato, que solo le den vuelta a la hoja y se sigan acumulando los casos y no se ve que se haga nada”.

Al grito de “Justicia para Nadia y con una manta con la frase “Salamanca feminicida” y consignas como “Hoy no están, todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, #NosfaltaNadia”; “Hoy por Nadia, Hoy por ti, hoy por mi, hoy porque mañana no falte ninguna”; “Nadia no murió, a Nadia la mataron”, luego exigieron “ni una más, ni una asesinada más”.

Con el puño arriba exigieron justicia por Nadia y por todas las mujeres que hoy nos hacen falta.

Unas velas iluminaron la lona con la fotografía de Nadia, su madre las colocó con tanto amor, al mismo tiempo que acarició la foto de su hija.

Las mujeres del colectivo La Regla Rota, las que organizaron y encabezaron este evento arroparon a la mamá de Nadia, al mismo tiempo que alzaban la voz por muchas otras mujeres al pronunciar su nombre.

Así esperan que la Fiscalía, informe sobre el avance de las investigaciones de este hecho.

