¡A seguir dominando en la duela!  

Agencias

Ciudad de México.- Con todo y cinturones abrochados, el Atlas va en caída libre, ahora con la derrota ante Pachuca 2-0. Rafael Puente Jr. suma su décima derrota consecutiva como estratega y el panorama solo tiene tintes grises y oscuros, la luz no se ve.

En los primeros 45 minutos de juego, ambos equipos solo priorizaron la tenencia del balón, aun así, Pachuca incomodó en más ocasiones al arquero Camilo Vargas, a pesar de que todos los intentos se vieron anulados por fuera de lugar; los avisos ahí estaban.

Al minuto 54, Franco Jara reflejó en el marcador la superioridad en la cancha, cerrando la pinza en una gran jugada colectiva. Minutos después, el mismo argentino se encargó de elevar la ventaja, ahora ejecutando de gran forma desde los once pasos.

Un Atlas sin alma ni entrega, cedió el partido. Abella salió expulsado y en ese momento, los rojinegros entregaron el partido.

Los versos, parece ser, que ya no tienen el mismo efecto. Esta noche, no hubo esencia de ‘La Academia’, no hubo pasión en el campo y a pesar de los cánticos realizados por un sector de la afición, por los fieles seguidores, todos fueron opacados por el abucheo, reflejo de la desesperación e impotencia de ver cómo se cae a pedazos su más grande amor.