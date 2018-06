A pesar del avance de Sheffield, Diego avasalla en las preferencias

El abanderado de Morena-PT-PES creció casi el 50% en la intención de voto con respecto a abril

#CorreoData / TAG

Guanajuato.- Aunque su popularidad entre los electores no creció de abril a junio, el candidato de la alianza ‘Por Guanajuato al Frente’ (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se perfila como el próximo gobernador de Guanajuato al superar con un margen de 2 a 1 al abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PES), Ricardo Sheffield Padilla, a sólo cuatro días de que se efectúe la jornada electoral.

Se vislumbra un nuevo gobierno emanado del PAN A sólo cuatro días de los comicios, las tendencias advierten que la elección a gobernador la ganará Diego Sinhué Rodríguez con 28 puntos de ventaja sobre Ricardo Sheffield Padilla. Respecto a la medición de abril, el candidato panista mantuvo una cómoda ventaja, mientras que el candidato de Morena-PT-PES creció casi el 50% en la intención de voto.

Así lo arrojó la segunda medición que elaboró la casa encuestadora TAG Research, que revela que Sheffield Padilla fue el único candidato que creció en los últimos dos meses –considerando la preferencia efectiva—, aunque el panista se mantuvo como puntero desde el arranque de las campañas.

El priista Gerardo Sánchez García, en contraste, mostró un retroceso en las preferencias respecto a la medición de abril, al ubicarse con apenas 14.8% de la intención de voto.

Se prevé que Diego Sinhué Rodríguez obtenga cerca de un millón 400 mil votos, tal como se trazó como objetivo al inicio de la campaña, pero esa cantidad de sufragios no se irá de forma íntegra para el candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés, que apenas sumaría un millón 68 mil votos, aproximadamente, según los resultados de la encuesta.

Con Ricardo Sheffield ocurre un fenómeno a la inversa, ya que se espera que él obtenga alrededor de 650 mil votos, aproximadamente 180 mil menos en comparación con Andrés Manuel López Obrador.

En el caso del priista Gerardo Sánchez se espera que voten más de 383 mil personas, que significarían menos de la mitad de los votos que obtuvo el candidato priista hace seis años.

El estudio exhibe que el rechazo hacia el PRI no disminuyó a lo largo de la campaña, a tal grado que este instituto político se mantiene como el más rechazado, pues una tercera parte de los guanajuatenses siente animadversión por este partido.

La encuesta de TAG Research también revela que las coaliciones fueron poco fructíferas para partidos como PAN y Morena, ya que los partidos con los que formaron alianza no aportaron una votación significativa que justificara su vinculación.

Respecto a la medición de abril, se observa una menor aprobación y menor calificación hacia el gobernador Miguel Márquez 10 Márquez, lo que podría atribuirse al efecto de las campañas políticas.

Intención de participación

Los ciudadanos del sur del estado son el grupo menos estusiasmado por acudir a votar el 1 de julio, en contraparte, los habitantes del corredor muestran más interés en sufragar. También destaca que los que mantienen preferencias por Andrés Manuel López Obrador muestran mayor ánimo de acudir a votar que los que votarán por el resto de los candidatos presidenciales (los menos animados son los que votarán por ‘El Bronco’).

Distribución del voto en la elección

Se estima que en las siguientes elecciones en el estado de Guanajuato se registre un voto diferenciado de un 43%, el resto de los votos serían parejos por un mismo partido político. Los candidatos del PAN son los más beneficiados por este comportamiento de los electores ya que sus candidatos tienen un 31% de intención de voto sin importar el candidato o el puesto al que se postulen

Estimación de votación a gobernador de Guanajuato

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo obtendrá cerca de un millón 380 mil votos en la elección a gobernador, mientras que Ricardo Sheffield recibiría casi 200 mil votos menos que Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Sánchez obtendría menos de 400 mil votos lo que ubicaría al PRI como tercera fuerza en el estado de Guanajuato