A pesar de la pandemia, hija de Alejandro Fernández se casa

Estados Unidos.- Luego del dramático reencuentro de Kim Kardashian West con su esposo Kanye West el lunes, los informes han sugerido que la súper pareja ha estado distante durante casi un año.

Se dice que Kanye, de 43 años, que lanzó una controvertida e improbable campaña presidencial este mes, se basó en su rancho de $ 14 millones en Wyoming el año pasado, mientras que Kim, de 39 años, visitaría solo una vez al mes con sus cuatro hijos, North, siete, Saint, cuatro, Chicago, dos, y Salmo, uno.

Claramente, la distancia entre la pareja ha sido una fuente de controversia, ya que durante el colapso de Kanye en Twitter la semana pasada, él declaró ‘Mi familia debe vivir a mi lado’ y agregó ‘Ya no depende de E o NBC’.

El rapero parecía estar insinuando que quería que Kim y los niños estuvieran instalados ​​en Wyoming y no en Los Ángeles, donde filma su E! serie de realidad Keeping Up with the Kardashians.

‘Kanye ha estado en Wyoming durante el último año. Kim pasa una vez cada cinco semanas y trae a los niños ”, dijo una fuente a UsWeekly , y agregó: ” no han pasado tiempo juntos porque él mudó su vida por completo a Wyoming y esa no es la vida de ellos, sino de su familia. los niños están en la escuela o la familia más numerosa está “.

Otro informe agregó que Kanye vive “a tiempo completo” en Wyoming, ya que es “lo mejor para su creatividad”, según PageSix.

También se dice que Kim instó a Kanye a renunciar a su candidatura a la presidencia, lo que lo llevó a una desastrosa primera campaña en North Charleston, Carolina del Sur, donde afirmó que él y su esposa han considerado abortar a su primer bebé, su hija North.

Sin embargo, varios medios han informado que la pareja no quiere divorciarse.

Kanye todavía está ansioso por que su intento presidencial se convierta en realidad, después de hacer otro intento desesperado de conseguir otra boleta electoral en Missouri a principios de esta semana, y se dice que contrató a los mejores asesores políticos.

La semana pasada, Kim ingresó a Instagram siguiendo el controvertido comportamiento de Kanye, admitiendo que ella era “impotente” en medio de su crisis, llamando a su esposo “brillante pero complicado”.

Por su parte Kanye había dico que Kim estaba ‘fuera de línea’ al encontrarse con Meek Mill en un hotel en Los Ángeles para hablar sobre la ‘reforma de la prisión’, y criticó a su madre Kris Jenner como ‘Kris Jong-Un’ mientras acusaba a la pareja de ‘blancos’. supremacía.’

Sin embargo, Kanye se disculpó con su esposa en un tuit la semana pasada, en medio de informes de que fue al hospital para recibir tratamiento por ansiedad.

El rapero tuiteó: ‘Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto. A [sic] Kim quiero decir que sé que te lastimé. Por favor perdoname. Gracias por estar siempre ahí para mí.’

