A pesar de ciudadanos compra León videovigilancia

46 paquetes de 20 millones de pesos pero pospone la compra de botones de pánico

León.- Con votos en contra de integrantes ciudadanos y del panista Federico Zermeño, el Comité de Adquisiciones aprobó las bases para la compra de 46 paquetes de videovigilancia con un techo presupuestal de casi 20 millones de pesos.

Genaro Villalpando, director de Servicios Generales, explicó que cada paquete cuenta con aproximadamente 9 elementos, entre ellos un poste de 15 metros de altura con dado de concreto y la obra civil necesaria para sus instalación, 3 cámaras IR fijas tipo bala, así como una cámara móvil. Al respecto, Federico Zermeño cuestionó al personal técnico de la Secretaría de Seguridad Pública de León, sobre el costo exclusivo de los postes y los trabajos necesarios para su instalación, así como el precio unitario por cada una de las cámaras que serán instaladas en cada uno. Sin embargo, no le proporcionaron la información porque no contaban con ella.

Por tal motivo, el ciudadano Luis Lorenzo Sandoval pidió que se bajara el punto de la orden del día a fin de que la Secretaría de Seguridad enviara la justificación de esta compra que resultaría en aproximadamente 435 mil pesos por paquete. En el mismo sentido, fue el comentario de la ciudadana Teresita Aguilar quien agregó la falta de transversalidad en acciones preventivas, pues calificó que la instalación de cámaras es un acto de reacción. Federico Zermeño coincidió con ellos.

“Al final esta es una acción postdelictiva, reactiva. Yo quiero saber que está haciendo Desarrollo Social, junto con la policía, para prevenir el delito. Esto no es una acción de prevención; a mí se me hace por que no hay propuestas preventivas, estamos probando puras decisiones postdelictivas. Si me dijeran que vamos a invertir 20 millones en centros deportivos y culturales, adelante”, manifestó el regidor.

Suspenden botones de pánico

En otro punto de la orden del día, los integrantes del comité de adquisiciones estuvieron de acuerdo en bajar el tema relacionado con la adquisición de mil 860 botones de pánico con un recurso de 6 millones de pesos de recurso municipal. En este tema, el director de Servicios Generales explicó que al ser dispositivos que estarían conectados con el proyecto Escudo, la compra se tendría que adjudicar directamente a Seguritech Integral, por solicitud del Gobierno del Estado.

Lo anterior es debido a que, de acuerdo a un oficio, tiene que ver con la falta de compatibilidad de otras marcas con los botones y el sistema instalado en toda la entidad. Esto extrañó al regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández: “El Gobernador afirmaba que este nuevo sistema de seguridad integral, Escudo, iba a tener interconexión con todas las plataformas de los municipios. No existen limitantes en cuánto a conexión digital, el propio proveedor establece las barreras para que no puedan interconectarse otros sistemas”.

Al final, al reconocer la falta de información concreta para la adjudicación de un contrato por 6 millones a la mencionada empresa, por unanimidad aprobaron posponer el tema hasta no revisarlo en mesas de trabajo.