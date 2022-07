¿SERÁ CIERTO QUE Enrique Peña Nieto es el artífice de la resistencia que evitaría que Morena gane las elecciones para gobernador en el Estado de México el año próximo?

¿Es verdad que organizó un cónclave en España con ex gobernadores mexiquenses para definir una hoja de ruta en pos de la defensa del gobierno estatal a manos de Andrés Manuel López Obrador?

Hasta hace unas semanas las preocupaciones del ex presidente para con la 4T estaban centradas única y exclusivamente en un tema más mundano: la próxima boda de su hija Paulina Peña Pretelini.

Fue un golpe para la familia y particularmente una decepción para la joven que el inquilino de Palacio Nacional les prohibiera que el casamiento fuera en México, en compañía de sus familas, allegados y conocidos.

Peña pidió a finales del año pasado permiso por conducto de un tercero y López Obrador le mandó decir que “aquí nada”. Hasta ahí la comunicación más reciente entre ambos políticos.

Luego a nivel familiar el debate sería el tamaño de la fiesta de octubre próximo: obvio, Paulina quería una gran boda y su papá la que menos llamara la atención para no incomodar al tabasqueño.

Por los cuidados y procuración de la relación, el anuncio de la semana pasada de que le abrieron una carpeta de investigación a Peña Nieto por rebelársele al de Macuspana, suena más a otro distractor.

Ciertamente el Estado de México va ser el punto de inflexión para el gobierno de López Obrador: si Morena gana, ya va ser muy difícil que la alianza Va por México evite que la 4T refrende un sexenio más de poder.

Pero si por el contrario retiene al estado, las posibilidades de avance en las elecciones presidenciales del 2024 son muy sólidas, y no solo eso: la recuperación de la CdMx, donde ya gobierna a la mitad de la población.

Las carpetas contra Peña y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, se inscriben en la lucha que anticipamos abonaría Pablo Gómez desde la Unidad de Inteligencia contra los adversarios de la 4T.

El encargo es debilitar a la alianza Va por México en la ruta de ungir a un candidato de unidad que retenga la plaza. Y parece que lo están logrando porque PRI y PAN empiezan a pelearse por quién lleva mano.

Están a un tris de cometer el mismo error histórico de Nuevo León: los panistas boicotearon una alianza que lo único que logró fue llevar a la gubernatura al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Y los neoloneses ya empezaron a lamentarse que los priístas y panistas hayan permitido eso. ¿Repetirán la misma necedad en el Edomex?

A DIFERENCIA DE la cena a la que fue invitado por Donald Trump el 8 de julio del 2020, en la que se hizo acompañar a la Casa Blanca por 11 empresarios mexicanos de alto nivel, la comida que Andrés Manuel López Obrador sostendrá mañana en Washington con su homólogo Joe Biden estará exenta de una comitiva de aliados del inquilino de Palacio Nacional. Cero capitanes de empresa. Será una reunión estrictamente de trabajo donde no habrá ni brindis ni buenos deseos, solo el planteamiento de los temas que están trabando hacer de Norteamérica una zona competitiva en el contexto de la crisis global por la inflación, el encarecimiento de las materias primas y la disrupción de las cadenas de suministro, donde la política energética arcaica de la 4T y el bloqueo las inversiones estadounidenses es un lastre para lograr ese objetivo regional.

OOOOOTRO APOYO DE Germán Larrea al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el “Rey del Cobre” accedió a no demandar gastos no recuperables por la fallida construcción del Tramo 5 del Tren Maya, y a aceptar una suspensión temporal del mismo, o incluso una cancelación anticipada por ese proyecto de 17 mil 800 millones de pesos que Fonatur le adjudicó en enero de 2021 y que está parado desde el 18 de mayo pasado por un amparo de grupos ambientalistas. Ya van para dos meses detenidas las obras y será hasta el 28 de julio cuando se realice la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo. Parece que ya se ve muy cuesta arriba que el Fonatur, que dirige Javier May, mantenga el trazo impugnado, de ahí que una vez más se vaya a rediseñar. Por eso el respaldo de Larra es fundamental. Y amor con amor se pagará. Ya verá.

SE ACABA DE demandar el concurso mercantil de otra prestamista del corte de Crédito Real que dirige ahora Felipe Guelfi, AlphaCredit de Augusto Álvarez y José Luis Orozco y Progresemos del desaparecido Rafael Moreno Valle. Se trata de Alternativa Sur 19, que arrastra pasivos por unos mil 500 millones de pesos. Le pegó a casi toda la banca comercial, sobre todo a Banorte que dirige Marcos Ramírez y Santander que preside Héctor Grisi. También hay créditos de la banca de desarrollo, principalmente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo de Baldemar Hernández.

PUES NADA, LA Jueza Primera especializada en Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, emplazó al Juez Segundo también concursal, Saúl Martínez Lira, para que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas cautelares que decretó a favor de Landsteiner. Un tercero se amparó y ya se le están venciendo los tres días hábiles que le dieron para resolver si las deja o las levanta. La farmacéutica de Miguel Granados está reestructurando 90 millones de dólares. Bancomext que lleva Luis Antonio Ramírez, BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González e Invex de Juan Guichard, son sus principales acreedores bancarios.

JOSÉ ORTEGA MARTÍNEZ, a través del broker inmobiliario Colliers, que maneja Javier Lomelín, busca vender su portafolio de inmuebles que renta a la Universidad Del Valle de Mexico. Pero le ha sido imposible, ya que todas las marcas de UVM se encuentran embargadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por una demanda laboral por cerca de 400 millones de pesos. En ese organismo dirigido por Alfredo Rendón están congeladas cerca de 260 marcas, incluidas también las del UNITEC. Esa contingencia ha alejado a los posibles potenciales inversionistas.

