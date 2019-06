A ocho meses de gobierno, no está actualizada la página Web en Uriangato

Se pedirá al contralor municipal inicie un proceso de investigación, pues hasta ahora no se ha renovado la información financiera del municipio, por lo que tal vez se amerite una sanción

Luis Telles

Uriangato.- El regidor, Martín González Bedolla, lamentó que no se cumpla con la Ley de Transparencia, ya que son ocho meses y el director no tiene actualizada la página Web o portal oficial del Municipio, “después de cada trimestre se tienen 10 días para subir la información financiera y a ocho mes no es posible que no exista la información”.

Señaló que se pedirá al contralor municipal inicie un proceso de investigación, para que informe al Ayuntamiento en pleno, si el director de la Unidad de Acceso a la Información, Fernando Reséndiz López, amerita una sanción.

Cuestionó que se le haya dado una prórroga al director de la unidad para actualizar y tener la página Web del municipio y no haya cumplido.