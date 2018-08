“A mí no me toca”, dice Servicios Públicos sobre retiro de basura de la feria

Joaquín Hernández dio a conocer que el empresario al que se le concesionó el evento es el indicado para hacer el retiro de la publicidad en postes y avenidas; en el caso de la basura también le corresponde al organizador

David Olvera

San Luis de La Paz.- El empresario al que se le concesionó la feria es el indicado para hacer el retiro de la publicidad en postes y avenidas. “Eso no me corresponde a mí, no corresponde al área de Servicios Públicos, por eso yo no retiro esa basura”, indicó el director Joaquín Hernández.

A mí no me toca, nosotros no somos los encargados de eso. A veces se les apoya con la grúa de alumbrado por la facilidad de colocarlos, más sin embargo no nos corresponde a nosotros, por eso no la retiramos” Joaquín Hernández, director de Servicios Públicos Municipales



En avenidas y accesos a San Luis de La Paz todavía se pueden observar carteles de publicidad artística de la feria 2016 y 2017, ocasionando mala imagen, pues están rotos, decolorados o semicolgados y la mayoría ya ha desaparecido con las corrientes de aire.

De cara a la feria de este 2018, el director de Servicios Públicos Municipales sentenció que los encargados de hacer el retiro de la publicidad estrictamente es la empresa a la que se concesionó la organización de feria o en su caso al Área de Mantenimiento de presidencia municipal.

Señaló que en el caso de la basura que genera en el área de la feria también es trabajo que le corresponde al organizador de la festividad y de llevarla al relleno sanitario, aunque también están en la disposición de ayudar en caso de ser requerido.

“Hay un área de Mantenimiento en presidencia municipal que son los que deberían de retirarlos o bien el propio concesionario de las actividades”, dijo y agregó que el área Fiscalización también se puede involucrar en el tema por ser el área que expide los permisos para la colocación de la publicidad.

