“A mí me pueden criticar de todo, menos de transa y de flojo”

Silao.- El gobernador Miguel Márquez Márquez minimizó la adjudicación de uniformes deportivos que su gobierno hizo a una empresa foránea por más de 550 millones de pesos; “es un tema muy trillado, con todo respeto”, aseguró.

La empresa Clothes&More, con domicilio en Naucalpan, Estado de México, se convirtió en la única empresa en fabricar los uniformes del año 2014 hasta el 2017, sin que gobierno del estado invitara a textileros guanajuatenses.

“Ese es un tema muy trillado, con todo respeto. A mí me pueden criticar de todo, menos de tranza y de flojo. Es un tema muy trillado, son uniformes, ustedes ven su calidad. No he tenido ni una queja de los uniformes. Se han repartido más de un millón de prendas en todo el estado. La empresa está en Irapuato, tiene más de 2 mil 500 empleados guanajuatenses”.

Sobre el cambio de domicilio fiscal de la empresa en más de una ocasión, el gobernador Miguel Márquez dijo es un factor común en las empresas de la región, por lo que le restó importancia.

“Es otro boleto. Muchas empresas que tenemos aquí tienen sus oficinas en la Ciudad de México. Por favor, no hagan grilla donde no se debe hacer. Con todo respeto ya pasaron las campañas (ríe). El que nada debe nada teme”, concluyó.

MEJZ*