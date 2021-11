Nayeli García

Irapuato.- A más de un año de su arranque, el Mercado de la Fresa, ahora conocido como el Parador de la Fresa nomás no termina de cuajar. El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Paulo Bañuelos urgió a las autoridades municipales y a los productores a activar ese espacio, pues los fresicultores van a requerir recursos extras ante la reducción del presupuesto que se prevé para el siguiente año.

El secretario se dijo sorprendido de que el Mercado de la Fresa no esté funcionando, pues es un proyecto que tiene casi 10 años trabajándose y desde hace un año fue abierto y no está operando.

“No sé (por qué no ha funcionado), hasta ahorita me estoy enterando y por supuesto que nos vamos a reunir con la alcaldesa y ver estos temas, tenemos que sacarlo adelante y lo único que tenemos es que los productores de fresa le ingresaron un recurso adicional a los locales y entonces no pueden estar detenidos estos proyectos que ya tienen infraestructura y está todo puesto”, señaló.

Paulo Bañuelos comentó que se va a reunir con la alcaldesa Lorena Alfaro y con los productores para revisar por qué no está funcionando ese espacio y ver qué se puede hacer, pues los fresicultores fueron los que estuvieron gestionando el Mercado y ahora más que nunca, dijo, requieren de recursos extras para seguir con la producción de fresa.

Fotos: Nayeli García 1 de 4

“Hay que echarlo adelante a funcionar lo que es el Mercado de la Fresa, se le debe de dar la importancia al mil por ciento a Irapuato que es la ‘Capital Mundial de la Fresa’”, puntualizó.

Y es que la producción de berries está en su mayor auge y es un mercado que sigue en crecimiento y tiene una mayor demanda cada día, por lo que se debe de explotar Irapuato como un punto de referencia, tener más macro túneles y el Municipio, por ello, dijo, le va a tener que invertir.

Advirtió que con el presupuesto estatal no va a alcanzar para impulsar todo lo que se necesita este sector, por lo que los Municipios van a tener que entrarle con dinero al tema del campo e impulsar estos sistemas productores, como el de la fresa que ya está consolidado.

Fue el pasado 12 de octubre del 2020, que el Mercado de la Fresa entró en operación con la venta en el estacionamiento, pues los locales aún no estaban listos para arrancar de lleno, además faltaba la consolidación del comodato que fue otorgado días después por 10 años a los productores.

Sin embargo, el mercado sigue sin mayor afluencia de visitantes.

En cifras 37 años pasaron desde el primer proyecto de Mercado de la Fresa 70 locales disponibles para la comercialización 10 años será el comodato para su administración

