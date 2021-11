1.- A la línea de golpeo

Juan Carlos “Charly” Alcántara

No se puede soslayar que las reformas propuestas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal, para modificar la estructura de la administración pública, tienen un componente de carácter político y no sólo administrativo. En un sistema democrático, la acción del gobernante incide necesariamente en lo electoral. Si no, no serían políticos sus actores.

El quid del asunto es que dichas reformas, que deben fortalecer la acción gubernamental en la lógica de quien manda, resulten efectivas a la hora de su implementación para beneficiar a los ciudadanos. Por ejemplo, el cambio de atribuciones de la SMAOT a SEDESHU, ahora a cargo de Jesús Oviedo Herrera, en materia urbanística, camina en el orden de consolidar políticas sociales de esta última dependencia, aunque tenga un efecto benéfico en la imagen pública del secretario.

En cuanto a la dotación de institucionalidad a la jefatura de Gobierno, cargo existente ya desde hace tiempo en los hechos y por normas secundarias, fortalece a quien la ostenta hoy, pues consolida sus tareas, como es el caso de Juan Carlos “Charly” Alcántara Montoya, la especie de “mano del rey”. Establece la cadena de mando. Eso sí, el jefe de gabinete debe pasar por los juegos de poder con los secretarios y aspirantes a suceder al gobernador en 2024 y la fiscalización de la oposición, pues le pone luz y presupuesto concreto a su quehacer.

2.- La cara de la violencia

Alvar Cabeza de Vaca

El diálogo aprobado entre 11 legisladores del Congreso Local con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, para que informe sobre la inseguridad estatal, seguramente tendrá la agenda bastante abultada pues los hechos en la materia se multiplicaron el mes pasado. Además de los ataques a policías y tránsitos, la numeraria de delitos tiene a Guanajuato en los primeros lugares del país, y ahora se da la emergencia de un grupo delincuencial presuntamente con armas y vehículo oficial retando a su similar por redes sociales.

Durante la sesión privada de trabajo de hoy en Las Enredaderas en la capital, similar a otras legislaturas donde el partido conservador albiazul ha tenido la mayoría, estarán presentes partes de las cinco representaciones partidarias de la cámara: Morena, PRI, PVEM, MC y PAN a cuyo coordinador de bancada y presidente de la Junta de Gobierno le corresponderá coordinar la mesa de trabajo. Necesitará una metodología que permita el intercambio de ideas.

Aquellas preguntas a modo o para evitar el debate que el panismo ha considerado “un circo” debieran de guardarse, porque la violencia y la impunidad tienen algunos años: dos sexenios, enseñoreando en la entidad, siendo el mismo secretario de seguridad, Cabeza de Vaca. Este momento es sumamente especial, pues corresponde al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, vehiculizar la estrategia y los ajustes, como lo hacen varios municipios, pues no hay que olvidar que existe una especie de guerra entre grupos criminales que se reflejó de la peor manera ayer.

3.- Ensayo productivo

Liz Vargas Martín del Campo

Ante la advertencia del mandatario estatal sobre aplicar medidas más draconianas a quienes no se han vacunado en contra de la COVID-19, analizándose exigir el comprobante de vacunación a quienes reciben los apoyos de gobierno estatal, que el titular de la secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, retomó porque hay muchas personas que se niegan a vacunarse, sobrevino un no rotundo contra la posibilidad de que se requiera la certificación de vacunación a beneficiarios de los programas sociales o en el acceso a las plazas públicas.

La medida con rasgos coercitivos fue un tema que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez vehiculizó durante la puesta en marcha del Programa de Salud del Dr. Vagón en León. No se puede soslayar el interés de la advertencia oficial, para que más personas acudan a vacunarse, pero tampoco se puede perder de vista que comerciantes y un funcionario, razonaron que la aplicación de las medidas sanitarias es suficiente.

La presidenta de la Canaco, Liz Vargas, sentenció: que requerir certificado de vacunación anti-covid-19” para entrar a las plazas públicas impactaría de forma negativa el comercio y reactivación; el secretario de Reactivación Económica, Guillermo Romero, indicó que solicitar el “certificado de vacunación, no es necesario”, pues sí existen medidas de salud. Las respuestas, sirven al gobierno local para olvidar la medida coercitiva, como dijo AMLO en mayo de 2020: nada por la fuerza, todo por la razón.

Valija. Coartada o acoso

La investigación de la actuación del personal de las fuerzas policiacas debe de ser una constante con la finalidad de que los mandos, medios y superiores, tengan una idea sobre las características de la corporación y sobre todo para la detección de “posibles anomalías”. Por ello llama la atención que, con los ataques a los policías, incluidos de vialidad, se trate de hallar infiltrados entre el personal solamente. Insistir en esta enunciación podría afectar sensiblemente a las corporaciones.

En el marco del homenaje a los tránsitos asesinados en Celaya, Juan Carlos Ortiz y José Segundo Aguilar, aunque se inspeccionó que entre el personal había quienes estaban: “tristes, compungidos y temerosos”, el alcalde Javier Mendoza Márquez, siguió “echándole sal a la herida” aduciendo: “tenemos algunos elementos infiltrados que se convierten en halcones” o coludidos con el crimen organizado. Sin pruebas para actuar legalmente, se acusa e infiere que entre los policías existe una tendencia por eliminarse. Todo por corresponder a la moda oficialista.

Eduardo López Mares

La gayola política quedó en estado de estupefacción en Guanajuato cuando supo la nueva desde el Comité Directivo del Partido Acción Nacional (CDE PAN) en la entidad, se enarbolaba el pendón hecho guiñapos por el derrotismo de su líder nacional, para anunciarse que el panismo más ganador del país no sólo tiene un aspirante a la presidencia, sino cuatro y todos con oportunidad de ganar. Eduardo López Mares, flamante presidente del CDE del conservador PAN, quien ha extremado el discurso partidario blanquiazul a la derecha como llamando a su rancia feligresía para que retorne al carril, se dio tiempo ayer para anunciar que habrá purga dentro de las filas del partido de aquellos que no apoyan a los gobiernos emanados de Acción Nacional y también hacer notar que el PAN estatal no cree en lágrimas.

El mensaje adquirió sentido, cuando lanzó nuevamente al actual gobernador guanajuatense a la carrera presidencial, aunque éste ya dijo que no es de su interés, para luego afirmar, cual profeta sospechoso que hay tres exgobernadores también enlistados, un exrector, un maestro de asados y la clave: uno de su cuadra y asesor de campañas.