Nayeli García

Irapuato.- Para la señora Guadalupe el ‘Día de Muertos’, más que una fecha para conmemorar a los que ya se fueron, es el recordatorio constante de que la violencia le quitó la vida a uno de sus hijos y al siguiente día, el otro fue desaparecido y aunque hace un año creyó haberlo encontrado, la Fiscalía General del Estado se lo volvió a desaparecer.

“Cada año vivo el mismo dolor, vuelvo a revivirlo, porque no fue uno, fueron dos hijos que me arrebataron. El hijo que me arrebataron tiene una carrera de Contaduría no tiene ninguna necesidad de andar en malos pasos, y para estas fechas es algo muy doloroso, son noches que no duermes, de estar esperando por si llega, a ver si tocan, a ver si es tu hijo para abrirle la puerta, pero no llega”, compartió con dolor e impotencia.

Cada ‘Día de Muertos’ reabre una herida en su corazón que no cierra, y es que hace cuatro años, el 31 de octubre su hijo Alejandro Mireles fue al taller mecánico en donde tenía su motocicleta y fue asesinado; al día siguiente el primero de noviembre, se llevaron a su hijo José de Jesús Mireles.

Y es que cuando su hijo desapareció, gente le dijo que lo traían trabajando los grupos criminales, pero nunca le dijeron dónde, pese a que suplicaban conocer su paradero; a esas personas ya las mataron y con ellas, la esperanza de encontrarlo vivo.

“El 20 de junio del 2020 en mí volvió a renacer la fe de encontrar a mi hijo con vida, porque lo estoy viendo, es idéntico, al menos que sea su doble, pero yo sentí que era mi hijo”, dijo, y es que ese día en la colonia Los Olivos de Celaya un joven fue detenido, cuya foto fue difundida por las redes sociales y ella reconoció en esta el rostro de su hijo; pero la Fiscalía General del Estado (FGE) se lo volvió a perder.

“Me lo volvieron a perder, me lo volvieron a desaparecer, no me saben dar razón de dónde quedó la persona detenida ese 20 de junio, me dicen que no hay registro con ningún nombre. Lo que pido es que me den una galería de todos los que tienen detenidos para descartar, porque muchas veces les cambian el nombre y yo quiero descartar que no es mi hijo, es lo único que pido”, suplicó con lágrimas en sus ojos.

La FGE sólo tomó su declaración, pero hasta el momento no han dado con el detenido y se niegan a entregar una galería para que la señora Guadalupe los reconozca y las visitas a los Ceresos para que reconozcan a sus familiares, tampoco se ha dado, pues se detuvieron las visitas y sólo les dan largas, sin importar el dolor de las madres, hermanos, hijos y esposas por encontrar a los suyos.

Guadalupe forma parte del colectivo ‘A Tu Encuentro’ en donde comparte y trabaja hombro a hombro con sus compañeras para buscar a sus desaparecidos, excavando y removiendo tierra, pues nunca dejará de buscar y de agotar el último destello de esperanza de reunirse con su hijo.

La búsqueda ha sido difícil y más aún, luego de que su yerno fue asesinado hace un año, un seis de noviembre cuando salió por una cerveza para cenar en la colonia 12 de Diciembre y lo mataron, al parecer por error, ya que testigos aseguran que una mujer desde un auto gritaba: “él no es, él no es”, pero ya lo habían asesinado.

Él, dijo, siempre la acompañó en las búsquedas e hizo de estas parte de su vida. Trabajaba en una empresa y dedicaba su tiempo libre para buscar y ayudar.

Este 2 de noviembre el Colectivo ‘A Tu Encuentro’ colocó un altar en las escalinatas de la Presidencia Municipal de Irapuato en donde hicieron un pase de lista de todos aquellos que han sido encontrado sin vida y aquellos, de los que aún desconocen su paradero y no pierden la esperanza de volver a abrazarlos.

