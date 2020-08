A este adorable elefante le gusta que le canten

Redacción

Tailandia.- A través de redes sociales unas imágenes muy tiernas cautivaron a miles de usuarios en internet, en donde una cuidadora de elefantes tiene una conexión especial con esta especie, tanto así que tiene un amigo que le gustan las canciones.

Este enorme amigo la aleja de los visitantes para que vaya a cantarle una canción de cuna a una de las crías del parque natural.

“Cuando estaba con los visitantes, Faa Mai interrumpió nuestra plática y me encaminó hacia otro lado. Al principio no sabía qué quería, pero después me llevó para ver a la pequeña Thong Ae, a quien quiere adoptar como suya. Lo que quería es que le cantara una canción de cuna”, contó la cuidadora Lek Chailert.

Esta reserva llamada Elephant Nature Park se localiza en la provincia de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Es un parque donde llevan animales rescatados y ahí los rehabilitan. Su principal objetivo es proveer de un santuario a los elefantes. Lek Chailert ha cuidado de Faa Mai desde que nació y le ha cantado canciones de cuna, lo que ha ayudado a su relación.