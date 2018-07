A empresarios no les interesa capacitar a empleados: Canaco

Califica CCES la baja productividad como consecuencia de la incertidumbre electoral, pues los empleadores sólo ven en el mejoramiento de sus trabajadores un gasto que un beneficio

Guanajuato.- La caída en Guanajuato en materia de productividad respecto a que presenta número rojos en el indicador de precios producidos por hora trabajada, se debe a que los empresarios no han querido apostar por la capacitación de los trabajadores, lo que tiene una repercusión importante.

Así lo señaló, Roberto Serrano Chirino, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital, quien manifestó que los patrones no ven la capacitación como una inversión sino como un gasto, esto a pesar de que saben que entre más capacitado esté el trabajador, su rendimiento y producción son mayores.

Y es que de acuerdo con el análisis de la organización ‘México ¿cómo vamos?’, Guanajuato cerró el 2017 con una tasa de apenas 128 pesos por hora trabajada, lo que significa una caída del 5.2% en comparación con los 135 pesos que promedió al finalizar el 2016 y los 137 pesos que alcanzó al corte del segundo trimestre del 2017.

A decir de Roberto Serrano “a los empresarios no les interesa capacitar a sus empleados, tal vez ignorando que con esto producen más, el empresario común sobre todo al micro no les interesan los temas de capacitación laboral incluso ni las fiscales, entonces no es culpa tanto de los empleados sino de los patrones que no ven una capacitación como una inversión sino la ven como un gasto y quieren capacitarlos pero fuera de horario laboral”.

Agregó que en esto radica gran parte de la baja productividad ya que “lo que se busca es la contratación de mano de obra barata porque al empresario lo único que le importa es la utilidad pero su proceso de reingeniería en cada empresa puede percatarse que con un personal capacitado va a producir más y por lo tanto va a tener más utilidades”.

Dificultad en encontrar gente comprometida

El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales del Comercio (Fecanaco) en Guanajuato, Roberto Marrufo Sada, consideró que la baja productividad que tienen los empleados en el estado, es porque cada vez es más difícil encontrar gente comprometida y la mayoría se ‘hace concha’ en sus empleos.

“Ahora los trabajadores se ponen sus moños y cada vez la gente es más difícil para trabajar en un lado y ciertamente se ‘hacen concha”, comentó.

Pero otra situación es la falta de comunicación entre el patrón y el empleado para tener una buena motivación, como es el caso del sueldo, pues el trabajador quiere verse beneficiado de las ganancias que tienen en la empresa.

Influyen las elecciones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCES), Luis Peña Gómez, dio a conocer que el decrecimiento del valor de la producción estatal de acuerdo al análisis de la organización ‘México ¿Cómo vamos?’, fue debido a la incertidumbre por el proceso electoral del 1 de julio.

El empresario dijo, que “ante la incertidumbre de cómo van a quedar los gobiernos de los diversos niveles afectó y dio estos resultados, incluso aún sigue la expectativa, al no tener la certidumbre de manera completa se va frenando este y hay afectación hacia el poder adquisitivo de los trabajadores.

Habrá que esperar los resultados que se den este año, aunque igual se puede afectar por el tema de las inundaciones que se registraron y que impactó al sector automotriz, pero esperamos que en las próximas mediciones ocupe Guanajuato mejores lugares”.

Peña Gómez, destacó que es preocupante las cifras que se dan, como es que en esta entidad una hora trabajada genera 8 pesos menos en comparación con el primer trimestre de este año; pero hay confianza en que se recupere, porque hay basto trabajo en la región porque de lo contrario se seguirá afectando todos los sectores, luego de que es complicado conseguir esa mano de obra, pero por ello el patrón tiene que ofrecer mejores prestaciones y salario para poder retener a la gente.

El líder empresarial en Salamanca dijo que seguramente muchas cosas se dejaron de hacer, se quedaron en el tintero, pero seguramente esa situación se presentó en todo el país, pero hay confianza y perspectivas para que se mejore en los indicadores y esperamos salir mejor evaluados en los próximos resultados, concluyó.

Lourdes Vázquez/ Nayeli García/ Cuca Domínguez/ David Olvera

*EZM