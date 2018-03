Presentan horarios y días de campaña de limpieza

El servicio se brindará mediante campaneos en la zona sur de la capital

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Dos meses después de que el presidente municipal anunció la campaña de limpieza que incluiría el campaneo, apenas ayer, en la Comisión de Servicios Públicos Municipales, el director José Andrés Rodríguez presentó los horarios y días en los que está pasando el camión recolector mediante campaneos sólo en la zona sur y aseguró que el lunes retirarán el contenedor de basura que se ubica en el Fraccionamiento Arboledas.

El director de la Servicios Públicos Municipales explicó que se retomó este modelo hace aproximadamente quince días y no se había hecho antes pues no tenían campanas, pero como no se conocen bien los horarios la gente aún no se acostumbra.

Publicidad

Dijo que actualmente hay 227 contenedores, a parte de 12 tolvas de concreto y 27 rutas ordinarias en dos turnos, sin embargo en funcionamiento son alrededor de 23 y 24 camiones, cuentan con 1 ruta especializada, dos para comunidades, una ruta para sitios turísticos, y ocho rutas adicionales.

Comentó que ya cuentan con un listado de colonias en donde aplicaran el programa “Guanajuato limpio y participativo”, como lo son Campanario al que acudirán el 21 de abril; el Cerro de los Leones para el 28 de abril, mientras que el 19 de mayo estarán en Alameda y el 26 del mismo mes en Parcela 22; para junio en Lomas de Marfil y Balcones de Santa fe, el 23 y 30 respectivamente; el 7 julio en el Encino; para el 18 agosto Pueblito de Rocha y 25 en Peñitas; el 22 de septiembre Parcela 35, y el 29 en Solano.

HORARIOS DE CAMPANEO

COLONIA (campaneo 1) CADA TERCER DÍA HORARIO Residencial Marfil 3:05 a 3:30 de la tarde. Privada de la Concha 3:35 a 4:00 de la tarde. Privada de la Ford 4:05 a 4:30 de la tarde. Cocalecas y Canastillas 4:35 a 5:00 de la tarde. Las Antenas 5:05 a 5:30 de la tarde. Fraccionamiento Tres Estrellas 5:33 a 6:00 de la tarde. Privada Campo Viejo 6:05 a 6:30 de la tarde. Arroyo Verde 6:35 a 7:00 de la tarde. Privada Burócratas 7:05 a 7:30 de la tarde. Peñitas y Contenedores 7:35 a 8:00 de la tarde. Alcaldes 8:05 a 8:45 de la tarde

COLONIA ( Campaneo 3) CADA TERCER DÍA HORARIO Mezquital 3:30 a 4:00 de la tarde. Fraccionamiento Alhóndiga 4:10 a 4:35 de la tarde. Lomas de Cervera 4:40 a 5:10 de la tarde. Lomas de Padre 5:05 a 5:45 de la tarde. Calle Nuevo México 5:50 a 6:20 de la tarde. El Pulque 6:30 a 6:50 de la tarde. Villas de Guanajuato 7:00 a 9:30 de la tarde.

COLONIA (DIARIO) (TURNO MATUTINO) HORARIO Avenida Santa Fe Por la mañana Lomas de San Francisco Por la mañana Prolongación Villas de León Por la mañana

COLONIA (campaneo 2) CADA TERCER DÍA HORARIO Cúpulas y Mineral de la Hacienda 3:30 a 4:20 de la tarde. Arboledas 4:30 a 4:55 de la tarde. Colonia del Guanajuato 5:00 a 5:25 de la tarde. Villas de San José 5:30 a 5:50 de la tarde. Balcones de Santa Fe 5:55 a 6:20 de la tarde. Las Trojes 6:25 a 7:00 de la tarde. Civitas 7:05 a 7:45 de la tarde. Mártires 22 de abril 7:50 a 9:30 de la tarde.



COBRO DE BASURA A LAS ESCUELAS

Durante la exposición del director Andrés Rodríguez, el síndico Marco Carrillo comentó que se le debería cobrar las escuelas por la generación de basura como se marca en el Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolleció y disposición final de los residuos así como invitarlas al programa de Recolección Especializada que maneja la dirección de Servicios Públicos Municipales.

El síndico comentó que quienes más generan basura en las escuelas por lo regular es la tienda escolar y aunada a la cantidad que generan con los alumnos se sale de control.

“Todos aquellos que tienen un negocio están generando más residuos, y no es una generación normal de residuos, por eso se consideran fuera de, y se pone la una tarifa, (…) yo sí creo que pudiéramos dar una concesión a los planteles educativos siempre y cuando servicios públicos municipales nos entregue un informe de ellos si tienen una cafetería, y que ellos pudieran manejar su sistema operativo”, dijo durante la comisión.

En entrevista, el titular de Servicios Públicos Municipales dijo que se está tratando de regularizar la recolección especializada, en donde entran los grandes generadores de basura, entre ellos las escuelas.

Comentó que hasta el momento a ninguna escuela se le cobra por la recolección de basura pero se les hará un estudio sobre si tienen una tienda escolar y cuánta basura generan para poder ver si se les cobrará.

“No se les cobra, la dirección no les cobra, quien les podría cobrar sería la tesorería, les pongo un ejemplo de otras ciudades, hay escuelas que contratan directamente ellos su recolección a diferentes tipos de empresas, y la empresa va y les expide un recibo fiscal y ya están reguladas pero aquí no tenemos eso y estamos tratando de regularizar”, comentó

Dijo que en el caso en que se les cobrara, sería el pago mensual y por kilo, el cual está en 0.43 centavos, pero por lo pronto seguirán sin cobrarles un solo peso a las escuelas y el director dará un dictamen a la comisión para que ellos analicen los casos de las escuelas.

Comentó que hay entre 104 y 105 comercios que pagan su recolección privada.

IV