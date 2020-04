A ‘Don Pancho’ le preocupa que la pandemia afecte su negocio de carnitas

Onofre Lujano

Coroneo.- Don Francisco Maya, propietario de ‘Carnitas don Pancho’ en el mercado 8 de Diciembre dijo estar preocupado por la pandemia.

“Por el momento no hemos sentido el problema de ventas muy bajas, porque la gente tiene que comer y qué mejor unas ricas carnitas o un corte de carne de puerco que es lo que vendemos desde hace varias generaciones”, asegura.

“No queremos pensar que vaya esto a ponerse más difícil, por el momento tenemos opciones para hacer llegar sus ricas carnitas o su carne para que la cocinen en sus casas”.

“Yo a mi edad no sé qué me depare el destino, pero véame aquí estoy haciendo lo que me gusta”.

Francisco Maya señala que ya vino gente de la Presidencia que encabeza la alcaldesa Aracely Pérez “quienes nos invitaron a realizar una petición para que a través de un programa de empleo diferente, nos puedan ayudar con parte de la nómina que pagamos a nuestros empleados. Mientras tanto vamos esperar que esto termine pronto”.

