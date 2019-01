A corralón, camiones que no cumplan seguridad para usuario

La Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte comenzó a sancionar a choferes de transporte urbano que circulen con las puertas abiertas, o no respetar las paradas correspondientes

Eugenia Rojas

Salamanca.- La Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte comenzó a sancionar a choferes de transporte urbano que no cumplan con las normas de seguridad para el usuario, como no circular con puertas cerradas. Ya fue enviado un autobús al corralón por no acatar la norma. Los conductores ven con beneplácito que se apliquen las normas. Los usuarios deben acatar la norma por su seguridad, coincidieron choferes de urbanos.

La norma inició este viernes, con la notificación verbal por parte de personal de Transporte Municipal a los choferes de autobuses urbanos, “se les avisó en primera vez, para que mantengan las puertas cerradas en toda la ruta y al llegar a las paradas. La segunda vez se les retirara la unidad y deberán cumplir con la multa marcada por el Reglamento de Tránsito y Transporte (…), ya se llevaron a uno al corralón”, coincidieron en decir elementos de Transporte, apostados en diferentes puntos de la ciudad.

En tanto que Rodrigo Gómez, de la ruta 14 del Servicio Urbano ‘Transportes Barahona’, se dijo complacido “seguir el reglamento de Tránsito y circular con las puertas cerradas, para la seguridad de los usuarios. Se me hace muy bien por parte de las autoridades”.

En relación a la exigencia del usuario, quien no cumple con la orden de tránsito, dijo “Todos los días y a cada rato, porque no los sube uno en las paradas correspondientes”.

Precisó que también los usuarios deben cumplir con las reglas “No solo los invito, ellos tiene que acatar los reglamentos, porque es un reglamento para beneficio de todos”.

Norma Muñiz Delgado, usuaria del servicio urbano todos los días, dijo “la seguridad de los usuarios es primero y evitar accidentes. Algunos choferes conducen a alta velocidad, y hay riesgo de caer con las puertas abiertas; más una con niños. Usuarios y choferes debemos respetar los reglamentos en los urbanos”, acotó.

AL