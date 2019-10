A casi un mes de su muerte, realizan homenaje a ‘Gabo’

Durante el 50 Aniversario de la carrera de Ingeniería Industrial Tecnológico Nacional de México en Celaya, distintas autoridades educativas recordaron al estudiante y reconocieron la valentía del alumnado que pide por la paz

Luz Zárate

Celaya.- En el marco del 50 Aniversario de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México en Celaya, se le hizo un homenaje a Gabriel Luna Ibarra, quien era estudiante de esa ingeniería y que fue asaltado y apuñalado el pasado sábado 28 de septiembre y murió las primeras horas del domingo.

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de aniversario de la carrera y ahí sus compañeros, docentes y personal administrativo dedicaron un minuto de aplausos para el joven asesinado a sólo unos metros de la escuela, al tiempo que se reconoció la valentía que tuvieron más de 15 mil estudiantes el pasado 2 de octubre, que levantaron la voz en nombre de todos los celayenses que exigen, paz, seguridad y justicia.

Kevin Arturo Delgado Álvarez, representante de Ingeniería Industrial, pronunció un emotivo mensaje a su compañero Gabriel Luna Ibarra, de quien hizo una reseña de sus sueños y acotó que al principio del semestre eran 1041 alumnos de Ingeniería Industrial pero lamentablemente hoy son 1040.

“El día de hoy tengo muchas emociones encontradas, al comenzar este semestre en nuestra carrera entramos 1041 alumnos, sin embargo el día de hoy solamente somos 1040, nos falta Gabriel Luna Ibarra”, expresó e hizo un recuento de las ilusiones que le cortaron a Gabriel.

“Me veo viajando por todo el mundo, trabajando desde casa, probando comidas nuevas , caminando mucho para llegar a selvas, tomando muchos aviones para llegar a distintos países, me veo solo en cuartos de hotel y no necesariamente en una casa, me veo caminando en selvas, escalando montañas y recorriendo maravillas del mundo, entre muchos otros, estos eran los sueños de nuestro compañero Gabriel Luna Ibarra, un joven que como tú o como yo lleno de vida, metas e ilusiones, a quien el 28 de septiembre en un acto cobarde le arrebataron la vida.

“Toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México en Celaya, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Gabriel Luna Ibarra. Expresamos nuestras sentidas condolencias y nuestro apoyo solidario a su familia y amigos, de manera respetuosa, les solicito a todos”, y acto seguido pidió un minuto de aplausos para recordar a Gabo.

El representante de los alumnos también reconoció a los miles de estudiantes que se manifestaron y hablaron por miles de celayenses que exigen que Celaya vuelva a ser una ciudad segura.

“La muerte de nuestro compañero Gabriel no quedó como una más, el 2 de octubre en un acto sin precedentes los jóvenes estudiantes nos unimos, mostramos valentía y fuerza al tomar las calles de nuestra ciudad, levantamos la moral de todo un municipio y le devolvimos la voz que ya no la tenía pero aún falta mucho camino por recorrer, estoy orgulloso de todos ustedes compañeros Linces“, expresó Kevin Arturo.

El Director del Tecnológico de Celaya, José López Muñoz, también recordó a Gabriel Luna Ibarra y tajante dijo que la obligación de los alumnos es estudiar, pero la de las autoridades es brindarles seguridad.

“Como cada festejo hay claroscuros, alegrías y tristezas, lo que pasó con Gabriel, es un compromiso y obligación de esforzarse por él…La obligación de las autoridades es brindar seguridad, la de los estudiantes estudiar y de nosotros enseñar, por eso hagan un compromiso con Gabriel, que ese sea su homenaje, para toda la vida, recuérdenlo, esfuércense y siempre den lo mejor, que se cumplan sus sueños, recuerden a Gabriel y comprométanse en ser los mejores”, exhortó el Director del Tecnológico.

Durante la celebración del 50 Aniversario de Ingeniería Industrial se realizaron los honores correspondientes, se recordó a Gabriel Luna Ibarra y además se hizo un recuento de la carrera desde sus inicios. También se exhortó a los estudiantes a que participen en las actividades que se tienen programadas del 21 al 25 de octubre del presente.

