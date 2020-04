A ‘Canelo’ se le reducen las opciones para pelear

Agencias

Ciudad de México.- Los deseos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez son pelear solamente una vez en el presente 2020, en el fin de semana del 15 de septiembre, pero la realidad es que ni siquiera él sabe si podrá hacerlo por la pandemia de Covid-19.

“El boxeo es mi vida y obviamente mi cuerpo me pide pelear y estoy ansioso de pelear pero entiendo la situación que estamos viviendo y hay que ser responsables (…) me mantengo entrenando porque amo el boxeo, así tenga pelea o no siempre estoy entrenando, si me dicen ‘peleas en dos o tres semanas’ estoy listo”, señaló.

“Todo está en Stand By. DAZN dijo que no habrá funciones antes de julio, así que mi deseo es pelear en septiembre, pero no lo sé. Todo está parado”, indicó Álvarez en una entrevista con Azteca Deportes vía Facebook.

Al boxeador tapatío se le preguntó si se enfrentaría en septiembre contra el kazajo Gennady Golovkin, para realizar la trilogía de combates tan esperada y solicitada por los aficionados, pero dijo que no tenía nada seguro en cuanto a los rivales que podría tener. “Ojalá que en julio se pueda definir algo”, agregó.

‘Canelo’ fue cuestionado por qué creía que muchos boxeadores ganaban grandes cantidades de dinero y luego terminaban en la bancarrota. Dijo que quizá muchos de ellos pensaban que no se les podía acabar el dinero.

“Cuando era más joven ganaba dos o tres millones y luego me daba cuenta que sólo tenía 200 o 300 mil dólares. En ese momento entendía que el dinero se acaba, por eso lo mejor es hacer buenas inversiones, en las que uno quiera verdaderamente invertir” añadió.

Álvarez dice que no se imagina pobre y señaló que cuando se retire quiere vivir del dinero que generan sus negocios.

También sostuvo que cree que podría retirarse cuando cumpla los 36 o 37 años. “Cuando termine el contrato que tengo con DAZN, me gustaría firmar uno nuevo para asegurar mis últimos tres o cuatro años de mi carrera en el boxeo”, agregó.