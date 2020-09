A balazos, ejecutan a par de hermanos en el bulevar Solidaridad

Nayeli García

Irapuato.- La regidora del PRI Karen Guerra hizo un llamado a los integrantes del Ayuntamiento para dejar la arrogancia de lado y dar respuesta a las demandas ciudadanas, ya que dijo, es la única manera para enfrentar al “verdadero enemigo que pretende ahogar presupuestariamente a los municipios y estados” y que engañó a los irapuatenses con promesas falsas desde la Federación.

Karen Guerra aprovechó la discusión del Segundo Informe de gobierno en el pleno del Cabildo, para señalar que durante los dos años que se ha logrado garantizar un gobierno eficiente, transparente y honesto, pues se han tenido muchos errores, y tropiezos muy fuertes, pero señaló que en el último año se puede corregir el rumbo y abrirse a la ciudadanía para que ésta entienda que el enemigo no está en Irapuato.

“Hoy los irapuatenses demandan madurez política para entender que en Irapuato no está el mayor peligro para los irapuatenses en Irapuato no estamos quiénes queremos ver morir a pacientes con cáncer, en Irapuato no estamos los que sin cuestionar le niegan recursos a la educación, a la salud y alegando batallas estériles contra la inseguridad le dan la espalad a los ciudadanos, quiénes hoy más que nunca asumen como retroceso haber creído promesas que desde la Federación se convierten más en un peligro que en una solución”, señaló.

La regidora tricolor consideró que el Gobierno Municipal está a tiempo de escuchar a la ciudadanía y dar prioridad a un diálogo político que dote de pluralidad las decisiones públicas y mitigue los estragos de un embate económico que encabeza el Gobierno Federal como revanchismo político y que está afectando a los municipios.

“Hoy somos el centro de un fuego político cruzado entre la federación y la entidad, hoy quienes integramos este Ayuntamiento tiene que ser responsabilidad y asumir lo que nos ha faltado por resolverle a la ciudadanía, redimir a los ciudadanos de nuestra soberbia y de cada a cada irapuatense, enfrentar sin pretextos su reclamos solo así de frente, asumiendo nuestras fallas, señalando nuestras áreas de oportunidad seremos capaces de que conciban al verdadero enemigo”, puntualizó.

Dijo que si el gobierno local no da la cara a los ciudadanos para resolver los problemas e ir avanzando, no se podrá hacer un frente común ante la difícil situación económica que le espera a Irapuato.