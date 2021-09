‘El güero’ pide ayuda para comprar prótesis

Francisco Javier Ramírez Sánchez, mejor conocido como ‘El Güero’, es rápidamente identificado por una serie de fotografías que se tomaron aquel día de las explosiones y donde quedó plasmado el momento en que perdió sus dos piernas.

Hoy, a 22 años de la tragedia, pidió ayuda de las autoridades municipales, estatales o alguien de buen corazón, que lo ayude a comprar sus dos prótesis.

Los aparatos que tiene los lleva usando 14 años ininterrumpidos; hoy ya no le sirven, pues están en malas condiciones y rotas pues su vida útil era de tres años. Además, le sacan llagas debido a las condiciones en que están y a que se las pega con silicón automotriz. Hoy las usa remendadas y vive con el miedo de que en cualquier momento se le puedan romper definitivamente.

Hace dos años, Francisco acudió al DIF municipal en busca de ayuda, pero ahí le dijeron que sólo le podían aportar la mitad de su costo, el cual asciende a alrededor de 56 mil pesos. Sin embargo, no las pudo comprar por falta de recursos.

‘El Güero’ tiene la mitad de su vida valiéndose de un par de prótesis para poder caminar, es mecánico, de él dependen sus seis hijos, su esposa y su papá de casi 80 años, que son quienes le dan fuerza para seguir adelante y poder levantarse cada día.

“El día del 20 aniversario me mandaron al Ingudis a que me valoraran, ahí revisaron mis prótesis y vieron que en su totalidad ya no están útiles para uso, me dieron la cotización y me comentaron que el DIF aporta la mitad, yo me entrevisté con la directora del DIF pero dijo que debo poner la mitad, pero de ¿dónde quieren que lo aporte?, de dónde quieren que lo saque si estoy al día, con lo que saco apenas saco para comer y sobrevivir. Yo si tuviera los medios de tener dinero o algo así, yo ya me las hubiera arreglado desde cuándo”, lamentó.