El 8M en Guanajuato se dejó sentir en sus municipios. Desde la capital más de 2 mil mujeres marcharon para exigir justicia, así como un alto a la violencia y la desigualdad

María Espino

Guanajuato.- El 8M en Guanajuato se dejó sentir con más de dos mil mujeres, sólo en la capital del estado donde se congregaron afuera del Teatro Juárez para participar en la marcha pacífica en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Como ya se ha hecho en los últimos años, cientos de mujeres caminaron por las calles principales de la ciudad cantando consignas y exigiendo justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, además de pedir que se acabé el sistema patriarcal para que las mujeres vivan en una sociedad en la que se les respete y no se les violente.

Algunas niñas también participaron del 8M en Guanajuato llevando carteles en sus manos, en los que se lee “quiero jugar segura”, otra niñas entonaron los cantos “queremos que no nos maten”, “Señor, señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, entre otras.

El numeroso grupo de mujeres, al que cada vez se han ido sumando más personas, llegó hasta la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en donde entonaron cantos exigiendo respeto y justicia para todas las mujeres.

Fotos de Francisco García Melendez

El eco del 8M retumbó en otros municipios como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Acámbaro, Silao, San José Iturbide.

El gobierno de Guanajuato Capital descartó aplicar sanciones o alguna reprimenda en caso de que haya iconoclasia o pintas en edificios durante el 8M en Guanajuato. Samuel Ugalde afirmó que la administración municipal tiene una visión de respeto a la libre expresión y no se contempla realizar ningún operativo para detener o sancionar a las mujeres durante la manifestación.

“Nosotros respetamos todas las expresiones. Aquí se permite la libertad de ideas y manifestaciones. Creo que nosotros estamos para apoyar, el primer eslabón para apoyar serán las áreas médicas y Protección Civil por si se requiere alguna atención. Pero, más que nada policía queda atrás. Nosotros vamos a cuidar y proteger que se realice lo que este día representa”.

Samuel Ugalde recalcó que únicamente estarán vigilando que no haya alguna situación en la que las manifestantes tengan alguna emergencia médica o haya alguna situación de riesgo. No obstante, afirmó que la policía municipal no tiene ninguna orden de reprimir las manifestaciones.

Fotos de Francisco García Melendez