6 DIPUTADAS PANISTAS EN MADRID

Con razón las diputadas locales panistas Katya Soto y Martha Hernández estaban tan distraídas el miércoles cuando ni siquiera supieron qué votaban en la reunión de la comisión para la Igualdad de Género y dejaron viva una iniciativa que ellas mismas habían desechado en una comisión previa.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, ambas legisladoras se conectaron a muy larga distancia porque ya se encuentran en Madrid, España a donde viajaron con curso y hospedaje pagado por el Congreso local.

Se trata de estos viajes que hacen normalmente los diputados del Congreso de Guanajuato con cargo parcial al erario en esa partida que llaman “de capacitación”.

No solo fueron ellas, también están allá sus compañeras de bancada Lucy Hernández, Briseida Magdaleno, Melanie Murillo y Angélica Casillas.

El Congreso del Estado pagará poco más de 203 mil pesos por el viaje de esas 6 diputadas locales a Madrid España para que reciban un curso de Gestión Política del 29 de agosto al 2 de septiembre aunque algunas de ellas ya se encuentran en el viejo continente.

El Congreso sufraga el costo de curso que es de 141 mil más 62 mil pesos más 62 mil el hospedaje. Los vuelos y los viáticos los pagará cada una de ellas.

De acuerdo a la coordinación de la bancada panista, cada legislador tiene una partida anual de capacitación que decide en qué gastarla aunque debe cumplir ciertos requisitos.

El curso empieza el próximo lunes y termina al siguiente viernes. La sede es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo relacionado con vuelos y viáticos será sufragado por cada legislador.

En esta ocasión, solo fueron a España legisladoras de la mayoría pues no hubo legisladores de bancadas opositoras que solicitaran sumarse a estos eventos, habituales en cada legislatura.

Algunas de las diputadas aprovecharon, literalmente el viaje, para adelantarse. No siempre se tiene la oportunidad de ir a Europa con cargo al erario, así sea parcialmente.

Y mire lo que son las cosas en otras legislaturas, desde la coordinación de la bancada se controlaban hasta los viajes de los panistas y se dosificaban. Ahora, el coordinador Luis Ernesto Ayala los podrá tener muy cortitos en temas de iniciativas pero no pudo evitar que de un jalón, 6 diputadas, echaran montón y decidieran viajar a Madrid para capacitarse y vacacionar con ayuda del erario.

LA DEL ESTRIBO…

El tema merece una reflexión más profunda. La senadora morenista Antares Vázquez Alatorre estaba eufórica ayer luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la sanción que dejaron correr INE y Sala Especializada del TEPJF que decretaron que ejerció violencia de género en contra de diputadas panistas.

Para la legisladora morenista, la apuesta del blanquiazul era dejarla fuera para la contienda de 2024 al lograr que la inscribieran en el padrón de personas violentas. Ahora la Sala Superior dejó claro que ni calumnió a nadie ni el calificativo de “muñequitas de sololoy” significa discriminación.

Un nocaut contra el panismo que vale la pena desmenuzar con más espacio.

JUAN CARLOS ROMERO, EN LA ESCUÁLIDA CABALLADA AZUL

“Nada más falta que (Mauricio) Vila diga ‘voy’ y se empiece a mover”.

Así lo dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés hace unos días en entrevista en Mérida al tiempo que destapaba la lista de presidenciables de su partido.

Los siete presidenciables panistas que mencionó son el propio Vila; los gobernadores de Chihuahua y Querétaro, María Eugenia Campos y Mauricio Kuri, respectivamente; la senadora María Lilly del Carmen Téllez, los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

Romero Hicks ya había dicho hace unos meses que soñaba con ser presidenciable. Lo cierto es que al panismo le urgen figuras porque entre los enlistados en su caballada no se ven personajes de mucho peso o capaces de disputar con posibilidades esa posición.

Uno de los mencionados es Romero Hicks quien ya pasó por ser el favorito de los mandones en el PAN pero también por recibir el esquinazo del grupo en el poder local.

“No voy a entrar en detalles… lo dejo a tu imaginación”, nos respondió Juan Carlos Romero Hicks aquel 9 de marzo de 2014 tras la elección en asamblea de 15 consejeros nacionales en Guanajuato, lista en la que se coló pese a que el grupo en el poder, intentó bloquearlo.

Unos minutos antes, el senador panista comentaba a los reporteros que días antes había recibido “una amable invitación (para retirarse de la lista de candidatos al consejo) que inmediatamente decliné”.

No quiso decir quién le había querido dar semejante esquinazo. El partido era dirigido entonces por Gerardo Trujillo Flores que también lo negó todo. Romero Hicks llegó al consejo nacional del PAN contra la voluntad del oficialismo hace 4 años.

Ese mismo año, 2018, cuando el PAN de Guanajuato definió sus propuestas para diputado federal plurinominal, Romero Hicks no fue considerado. En cambio, lo enviaron como candidato al distrito 4, el mismo que se presentaba como el más complicado para Acción Nacional pues 3 de los 4 municipios que lo integraban eran gobernados por el PRI.

Pero Romero Hicks ganó contundentemente la elección y llegaba a San Lázaro, haciendo campaña. Los jerarcas de su partido en Guanajuato no le pusieron el camino pavimentado como a otros para ganar la contienda.

Y ahora está enlistado entre los que quieren ser aunque la realidad es que ninguno parece tener el perfil necesario para encabezar la alianza de partidos con la que sueñan los dirigentes de PAN, PRI y PRD.

Hoy, no se trata de quién es el mejor en el PAN sino el que pueda tener una mayor capacidad para sumar no solo a las 3 fuerzas políticas sino de captar el voto duro de cada fuerza y el de los indecisos. No solo es la queja contra la 4T sino saber cómo se va a doblegar a la 4T.

EMPRESARIOS-DIEGUISMO: ROMANCE O AMASIATO

Sin rubor ni pudor político, en los tiempos en los que la 4T ha satanizado la alianza de los anteriores gobiernos en México y la que mantienen algunos en los estados y municipios con el sector empresarial, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la reivindicó.

“Quiero hablar hoy de ese equipo que hemos hecho en Guanajuato, los empresarios y el gobierno. En Guanajuato hay un romance, que tenemos el Gobierno del Estado con los empresarios de Guanajuato y es un romance que es público y no nos avergüenza, al contrario, hacemos equipo, hacemos alianza y lo presumimos, porque ésta ha sido la clave del éxito de nuestro Estado”.

Lo dijo en la colocación de la primera piedra de la llamada Torre Bajío, un edificio que albergará la sede de Concamin en su delegación Guanajuato, que es encabezada por Ismael Plascencia, uno de los empresarios más consentidos de los gobiernos panistas.

El gobierno del estado aportará ni más ni menos que 12 millones de pesos para la edificación del inmueble. ¿Quién puede asumirse como contrapeso o crítico del poder político cuando abiertamente asume esta alianza sin restricciones ni nada?

Concamin no ha sido el único beneficiario. Diversas cámaras como tal han presumido el respaldo del gobierno estatal.

Ismael Plascencia tuvo el tino de no aceptar las ofertas que le hicieron desde el PAN-Gobierno para ser candidato a un cargo de elección popular. Él ha optado por un acercamiento explícito a través de diversos cargos.

El blanquiazul por ejemplo no tiene cómo pagar que en defensa de los intereses del sector inmobiliario haya enfrentado abiertamente al gobierno barbarista en un trienio en el que los protagonistas del llamado “cambio tranquilo” destaparon una guerra abierta en contra de algunos poderosos del sector inmobiliario.

Ismael Plascencia y Luis Mariano Hernández Aguado se confrontaron con funcionarios y el entonces síndico Eugenio Martínez.

Anteayer, Diego Sinhue Rodríguez se adornó con el incremento a las nóminas, un acuerdo que selló con el ahora síndico José Arturo Sánchez Castellanos cuando era presidente del Consejo Coordinador de León luego de que en tiempos de Miguel Márquez, los líderes del momento pusieron el grito en el cielo.

Los empresarios pidiendo incremento de impuestos a cambio de llevar mano y opinión en el destino de algunas obras.

¿Quién puede presumir por ejemplo que quien había sido el crítico más implacable desde el sector empresarial a los 2 hombres fuertes de la seguridad en el estado (Alvar Cabeza y Carlos Zamarripa) terminó como integrante de la planilla de la alcaldesa en turno luego de desechar una candidatura a diputado federal?

Hablamos del propio Sánchez Castellanos quien sin embargo, ha dejado claro que en él, no hay abyección que valga porque siendo síndico se ha convertido en una piedra en el zapato para el PAN-Gobierno cuando pudo ser un gran activo en San Lázaro contra la 4T.

Claros y oscuros de un romance que generalmente ha sido tórrido pero que también ha tenido sus espacios para el tormento.

