María Espino

Guanajuato.- Un grupo de aproximadamente 50 capitalinos denunciaron públicamente haber sido víctimas de fraude a manos de Norma Nolasco Acosta, de quien señalaron a timado a mucha gente en la ciudad de León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Irapuato, entre otros municipios en los que ha lucrado con a promesa de dar casas a bajo costo a personas de bajos recursos y les ha pedido dinero alcanzado una suma aproximada de 3 millones de pesos.

Olga Duran, una de las afectadas originaria de la ciudad de Guanajuato, explicó que el problema data del 2018 cuando conocieron a Norma Nolasco y les explicó que era promotora de los derechos humanos y que traía un Programa a través del cual les podía conseguir casas a bajo costo y que para obtener la vivienda podían dar dinero en partes comenzando por 10 mil pesos, luego les pidió otros 300 pesos con el argumento de abrir una cooperativa.

Al paso del tiempo varas de las personas engañadas comenzaron a ver que no había nada en claro, ya no sintieron confianza y pidieron a Norma Nolasco la devolución del dinero, primero les dijo que la compra de terrenos ya estaba en trámite, luego que no había avances y que si se salían del programa ya no les podía dar el dinero y finalmente tras varias exigencias para que se los devolviera acabó por decirles que le hicieran como quisieran porque ella no se los regresaría.

Así han pasado ya varios meses los afectados buscados a Nolasco quien se rehúsa a regresar el dinero a las más de 300 personas engañadas y que le han manifestado no querer continuar con el asunto.

Olga Duran mencionó que, desafortunadamente, el dinero se lo entregaron en efectivo y no existe un pagaré firmado por la señora Acosta y de eso se está aprovechando.

Sin embargo Ramón Monterubio Vera, otro de los timados, aseguró que él tiene videos en donde se aprecia el momento en que él y otras personas le están entregando el dinero en efectivo pues señaló que él tomó la previsión de grabar ya que la cantidad de dinero eran de aproximadamente 80 mil pesos y lo hacia también para su protección, videos que dijo serán entregados junto con la denuncia que levantaran en el Ministerio Público en contra de Norma Nolasco para que devuelva el dinero y le impidan que siga lucrando con la gente de bajos recursos.

Emma Barrientos Palafox, otra de las afectadas, señaló que ella fue una de las que ayudo a Nolasco a reunir el grupo de personas timadas, precisó que fueron unas 80 de las que ahora como 50 ya exigen la devolución del dinero; además comentó que por reclutar le había prometido un pago de 50 mil pesos que nunca le dio.

Maribel Ponce Ramírez, otra de las robadas, señaló que cuando se quemó su casa y perdió todas sus pertenencias explicó necesitar su dinero de regreso, pero ni por eso se conmovió y se lo devolvió, simplemente le dijo que a buscará un terreno barato, pero nada le resolvió.

Por lo anterior el grupo de personas estafadas aseguran que recurrirán a todos los medios legales y hacen un llamado a las autoridades Federales, estatales y municipales para que se les regrese su dinero y se castigue a Norma Nolasco, quien dijeron se escuda y los intimida diciéndoles que a ella no le harán nada pues asegura ser muy amiga de funcionarios como Carlos Zamarripa, Fiscal General del Estado; Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del universidad de Guanajuato; Miguel Marquez Marque, ex Gobernador del Estado; del actual mandatario estatal Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; y de varios políticos y funcionarios de gobierno tanto estatal como federal.

Correo buscó, vía telefónica, a la señalada Norma Nolasco Acosta, para conocer su versión sobre las acusaciones sin embargo no se logró contarla.

AC