matrimonios igualitarios

LOS NÚMEROS. La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García informó ayer en una entrevista radiofónica en el matutino En Línea, que son ya 45 matrimonios igualitarios que se han celebrado en Guanajuato a partir de las disposiciones administrativas del Ejecutivo, que a todas luces se adelanta al pasmo y prejuicios del Legislativo actual en un tema que causa escozor a los ayatolas del blanquiazul. El decreto del Ejecutivo fue emitido el 25 de enero.

YA ERA HORA. Esa es la cifra al corte y todavía hay solicitudes en puerta según la funcionaria estatal, quien fue la que arriesgó para apostar por la apertura en el gobierno panista que no estaba muy seguro de entrarle a ese tema, por más que la aprobación en ley (no en disposiciones administrativas) sea un mensaje contundente para el panismo gobernante de que solo se necesita poner al día en un tema tabú para ellos.

LOS OPERADORES, SIN PREJUICIOS. García Muñoz Ledo destacó la colaboración de los oficiales del Registro Civil, que echa abajo un escenario que algunos en la administración estatal advertían de que los propios empleados públicos podrían haber significado un obstáculo para esta decisión gubernamental.

SIN MARCHA ATRÁS. Descarta cualquier posibilidad de que la acción administrativa pueda ser derogada por otra administración y recuerda que el principio de progresividad de derechos garantiza que no haya una regresión tras haber un reconocimiento de derechos.

PENDIENTE. Diplomacia pura cuando se le preguntó si el Legislativo se está tardando en abordar este asunto, aunque sí señala que es necesaria una revisión al Código Civil porque hay una buena cantidad de términos obsoletos y que incluso ya fueron declarados inconstitucionales.

AUSENCIAS. Un ejemplo es aquello de que uno de los fines del matrimonio es la procreación. La funcionaria dijo que ya es inaplicable esa norma, pero que es necesario que los diputados locales literalmente la expulsen de la Constitución.

TUTI FRUTI. En suma, una muestra del singular gobierno de la actual administración panista con un mandatario con un fuerte liderazgo y control en su partido y que dejó literalmente en manos de su segunda de a bordo un tema que en lo legislativo no quiere aprobar su bancada.

DE LEJITOS. Uno se pregunta si esa fuerza y liderazgo no le permite al jefe del Ejecutivo dar línea para que se legisle sobre el tema y que, si no lo hace, surja entonces la hipótesis de si en realidad también él comparte la postura de no legislar un tema polémico (¿alguna vez se ha pronunciado?) y en una actitud pragmática deje que el desgaste corra por cuenta de la funcionaria panista, que incluso se ve, disfruta la polémica y mostrarse como una política abierta.

PATEANDO EL BOTE. Como quiera que sea, el tema seguirá dando de qué hablar en la medida que la fracción panista en el Congreso local siga mostrando reticencia y alargue la decisión de discutirlo.

EL SIGLO PASADO. El gobernador hablaba hace unos días de un “PAN viejo” porque los cuadros notables en su militancia no se renovaban. Habría que hablar del “otro” envejecimiento del panismo. El de las ideas, el de la intransigencia y el creer que, a estas alturas de la historia, los electores comparten esa visión ultra conservadora que por lo menos en la realidad ya no se practica.

De manera sorpresiva, el salmantino Justino Arriaga Rojas solicitó licencia a su cargo como diputado federal. Lo hizo “por motivos personales” aunque en este caso, sí es la razón verdadera y no la pantalla para esconder el verdadero motivo.

El legislador quien recientemente fue “nota” al no firmar la iniciativa de reforma que propuso la bancada guanajuatense del PAN para que los elementos de seguridad en los estados porten armas de fuego en sus días francos, estará un mes aproximadamente fuera de circulación.

Un asunto personal le impedirá asistir a las sesiones y reuniones de comisiones así que opta por solicitar licencia y que su suplente, Herminio Torres, sea el que tome la estafeta.

matrimonios igualitarios

A CUATRO AÑOS DE LA RENUNCIA DE BEATRIZ HERNÁNDEZ, EL OSTRACISMO

La expanista salmantina Beatriz Hernández Cruz renunciaba hace cuatro años a su militancia albiazul tras no lograr la nominación de su partido a la alcaldía; Morena la hizo candidata y luego alcaldesa, pero ella misma y su proclividad al conflicto, más el encono de los Prieto, la llevaron al despeñadero político.

Hernández Cruz renunciaba a 30 años de militancia en el PAN luego de no alcanzar la candidatura a alcalde que ella pretendía. Aunque de manera formal envió su carta de renuncia el 7 de marzo, la salida se hizo pública cinco días después.

“Lo hago porque el PAN dejó de ser esa verdad permanente, a la cual serví, y que tenía como eje la dignidad de la persona humana, para convertirse en un instrumento de presión en manos de unos cuántos interesados en defender privilegios particulares y lo que es más triste de espaldas a su esencia, a su razón de existir, que son sus militantes, sus simpatizantes y desde luego a todos los guanajuatenses”, dijo Hernández Cruz al leer su misiva.

En ese momento, no esbozó ni una sola frase en torno a su futuro político. Solo despotricó contra el blanquiazul.

“Dejó de ser un partido para y por los ciudadanos, que marcaba el cambio y la forma distinta de hacer política, teniendo como ejes fundamentales el bien común, la solidaridad, subsidiaridad y respeto a la dignidad de la persona. Hoy ya no lo es más, ya que quienes se ostentan como dueños del PAN, abandonaron y se alejaron de sus militantes y ciudadanos, haciendo un terrible daño a la institución. Y, en eso no puedo estar de acuerdo y no lo comparto”, precisó.

Un enorme pecado de soberbia cometió el PAN en Salamanca donde creyó que volvería a arrasar en las urnas postulando a cualquier candidato. Y Morena le comió el mandado con la candidata que el PAN desechó, pero que luego se envolvió en las guerras morenistas.

Ernesto Prieto fue implacable y se convirtió en su principal opositor incluso empujando a su hermano como candidato a alcalde. Pese a la división morenista, este partido volvió a ganar con la mano en la cintura en Salamanca que ahora es su bastión junto con Silao en una entidad que se les niega para ganar la primera fuerza.

matrimonios igualitarios

EL PAN EL ‘CERO TOLERANCIA’ DE ALEJANDRA GUTIÉRREZ?

Resulta plausible en sí misma la iniciativa impulsada por la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aprobada ayer en Cabildo, para castigar con cárcel a conductores que sean detenidos en estado de ebriedad y de esta manera endurecer la sanción que hoy se limita a una falta administrativa, aunque con forzosa permanencia en barandilla.

Es evidente que los niveles de accidentalidad en nuestro estado son altos y que uno de los factores que la detonan es el consumo de alcohol.

La pregunta es si, por ejemplo, el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa tendrá la capacidad para atender las carpetas de investigación y responder a un esperado aumento en las detenciones. Adicionalmente, en una entidad en la que se contempla la construcción de un nuevo Cereso, qué tan conveniente es que ahora esas cárceles puedan llenarse de conductores ebrios y que representen un incremento a la población de reos.

Está también el flanco del cuestionamiento de quienes creen que cada vez deben ser menos los delitos que se castiguen con prisión preventiva oficiosa y que deben ser muy contados y específicos los que la ameritan.

No hay que olvidar que la propuesta aprobada ayer en el Cabildo de León -con la oposición de los regidores de Morena y MC- se origina a partir de la indignación que causó el homicidio de un oficial de Tránsito que pedía a un conductor detenerse y lo arrolló. La tragedia ocurrió en noviembre del año pasado y desde entonces, la alcaldesa de León ha hecho de tal situación una causa personal.

No es la primera vez que un asunto así escala al debate. Habrá que ver el tratamiento que recibe la propuesta en el Congreso de mayoría panista. No es garantía contar con la aplanadora.

Hace unos días, el diputado federal blanquiazul Jorge Espadas Galván dijo que en lo personal no estaba de acuerdo con la medida.

Vamos a ver además qué turno recibe la propuesta en la agenda panista de esta legislatura tan peculiar y que no parece tener como misión central romper el récord de productividad legislativa.

