Redacción

Nacional.- El músico y productor argentino Claudio ‘Phil’ Gonzales, cuya foto provocó la semana pasada una avalancha de memes a raíz de un extraordinario parecido con el Chavo del 8, el famoso personaje de televisión.

“Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro”, dijo Phil en una comunicación por videollamada con el programa “El run run del espectáculo”.

“Sinceramente, hasta el día de hoy no lo descubrí. Es lo que dicen los demás”, expresó. Y añadió: “Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo el “Chavo del 8” y siempre me gustó”, comentó Phil.

De momento, el único inconveniente que le ha causado la fama es que ahora tiene el celular constantemente ocupado con mensajes y llamadas.

“Yo trabajo con el teléfono, por la pandemia he debido reinventarme vendiendo “merchandising” de bandas de rock y metal, y ahora tengo muchos mensajes que no alcanzo a contestar”, relató el intérprete.

Y concluyó: “Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica. Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama“.

*Con información de actualidad.rt.com

AC