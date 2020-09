Gilberto Navarro

Guanajuato.- La Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento Capitalino no tiene certeza del estado de los recursos en las arcas municipales, por lo que ha frenado distintas solicitudes de recursos por parte de las direcciones, hasta que no se tenga el panorama económico completo.

Lo anterior lo dio a conocer el síndico municipal José Luis Vega Godínez, quien señaló que esta incertidumbre hace pensar que la afectación a las arcas, que ha dejado la pandemia de covid, puede rebasar los 30 millones de pesos que el alcalde Alejandro Navarro ha dicho que han dejado de ingresar al erario.

Vega Godínez, señaló que, es necesario que se haga una reestructuración del presupuesto de egresos, para poder tener un panorama real de la situación económica del municipio, y poder estar en condiciones de ver cómo se va a afrontar el gasto público en los últimos tres meses del año.

“La comisión de hacienda, no ha reajustado el presupuesto del 2020, hemos estado haciendo, movimientos presupuestales parciales para lo más indispensable y no hemos entrado de lleno a la revisión del cierre del último trimestre”.

Por esta razón, incluso se mantienen en pausa, algunas solicitudes de ajustes presupuestales que han solicitado las direcciones ya que al no saber cuánto dinero hay, no se puede repartir de manera que no se ponga en riesgo la operatividad hasta al fin del año.

Señaló que es necesario que la administración municipal realice este ajuste del presupuesto con las pérdidas que ha dejado la pandemia, ante el pleno del Ayuntamiento, para que pase a la comisión de Hacienda y una vez ahí, puedan ver los gastos prioritarios, como pago de nómina y servicios públicos.

Dijo que oficialmente, no se garantiza que, hasta el momento se tenga un déficit presupuestal de 30 millones, ya que hasta no tener este ajuste, no se puede determinar si esta cifra es mayor o menor.

“Para mí es un mito, son declaraciones en prensa, es lo que más llama mi atención en el sentido de que me preocupa que no sepamos con precisión los ediles, la cifra y que no estemos atendiendo la modificación que debe hacerse”.

Finalmente, afirmó que, una vez que ya se tenga el ajuste presupuestal de este año, ya se puede pensar en generar el presupuesto de ingresos y egresos del 2021.