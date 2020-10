María Espino

Guanajuato.- Miembros del Ayuntamiento capitalino se dijeron desconcertados de no haber sido invitados de manera formal al evento del mensaje de actividades del Segundo Informe de Gobierno capitalino que tuvo lugar este miércoles en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, hecho que calificaron como una descortesía política de parte del presiente municipal Alejandro Navarro Saldaña de quien dijeron que con estas acciones divide al Cabildo e incluso mencionaron que es “falta de madurez policía” y una falta de respeto a los ediles y a la ciudadanía.

Los ediles que acudieron al evento y que optaron por abandonar el lugar son la sindico María Elena Castro Cerrillo (PAN), Ana Bertha Melo Gonzáles (regidora del PVEM) y Alejandro García Sánchez (regidor independiente), además María Esther Garza Moreno (PRI), esta última al ver que los invitados sólo eran la clase política, en su mayoría panistas y diputados locales ni entró pues dijo no iba preparada para un evento formal.

Por su parte el regidor priista José Luis Camacho Trejo Luna, decidió no acudir pues dijo que él va a donde lo invitan de buena manera y por el mensaje que recibió en el grupo de WhatsApp del Ayuntamiento él pensó “a chis son los quince años del Alcalde que gacho que no me invitó” pues recordó que el segundo informe de gobierno ya fue el sábado anterior; por lo que adelantó que pedirá saber de qué habló para conocer si expuso cosas que si se realizaron o no “y en su momento pedir cuentas”.

“Acostumbro ir a los eventos que me invitan, a los que no me invitan pues no voy (…) mandaron un mensaje reenviado por WhatsApp una invitación totalmente informal y cuál es la sorpresa pues que era la fiesta de los quince años del Alcalde o no sé, porque era una fiesta con bombo y platillo para él (…) un evento totalmente de promoción al Alcalde; es una descortesía política para todo el Ayuntamiento (…) me extraña que inviten más a los diputados y a otros personajes que al Ayuntamiento”.

María Elena Castro Cerrillo manifestó que estas acciones por parte del Alcalde Generan dividen al interior del Ayuntamiento y es que aseveró que nunca les dijeron de que se trataba el evento ni que temas se abordarían, además de que les avisaron un día antes, hecho que calificó como una descortesía y falta de respeto al Cabildo y hacia los invitados pues aseguró que algunos le comentaron que “no sabían a que iban por que le informe ya había pasado”, además señaló que no sabe cuántos informes falten por hacer.

“Creo que el alcalde no puede seguir tratando al Ayuntamiento de la manera en que nos está tratando, no se nos invitó formalmente; a nosotros apenas ayer (martes) por WhatsApp en el chat del Ayuntamiento se nos invita (…) nos dijeron que íbamos a reunir con algunos sectores (…) el Alcalde nos puso que iba a dar algunas observaciones de lo que hemos logrado con algunos sectores, yo imaginé que iban los delegados, gente que nos interesa que vea lo que estamos haciendo y ¡oh sorpresa! cuando veo que era un evento montado con mucha antelación (…) realmente fue un evento unilateral del alcalde de los logros de él pero no de los logros del Ayuntamiento”.

Castro Cerrillo resaltó que no es tiempo de divisiones ya que se avecina un año muy difícil y como gobierno se debe trabajar en favor de la sociedad, además resaltó que las acciones de parte de Navarro no abonan a que exista una buena relación con el Ayuntamiento, además de resaltar que si las cosas están bien hechas no hay motivo para ocultar nada y que no ve sentido en seguir gastando dinero en algo que ya estaba informado.

“Invito al alcalde a que ya no siga dividiendo (…) seguirnos tratando de esa manera no abona a una buena relación entre nosotros y el alcalde”, expresó la síndico y añadió que fue una falta de respeto a la ciudadanía el no haber dejado entrar a algunas personas que acudieron pues dijo “trabajamos para la ciudadanía, el exhorto es para que el acalde reflexione y terminemos el año fortalecidos y no divididos (…) el alcalde nos tiene que tratar de una manera diferente a la ciudadanía y a los miembros del ayuntamiento.

Bertha Melo, “fue una falta de respeto hacia mis compañeros que somos parte del Cabildo y sobre todo a la ciudadanía que cree en el gobierno; no estaba enterada que fuera como un segundo informe de actividades, se nos planteó que era un mensaje a cierto sector, incluso yo pensé que era una reunión para delegados de diferentes comités, de la población, de las comunidades; iba con ropa cómoda e informal imaginándome estar en una deportiva para estar parada y no tan formal”.

Alejandro García Sánchez, resaltó que actualmente las finanzas de administración no son muy sanas y no está como para gastar en montar escenarios para este tipo de eventos, por lo que consideró que fue una falta de respeto y adelantó que pedirá una explicación.

“Se me invita a una reunión con líderes sociales y empresariales para comentarles las actividades y los ogros durante el periodo informado (…) al llegar al evento me percato que es algo totalmente distinto; la mayor parte de la gente eran Diputados, Secretarios, funcionarios de la administración pública, yo desconocía que fuera como un informe (…) la administración está ahorita con finanzas no muy sanas y ver ese tipo de escenario pues la verdad es que es una falta de respeto hacia la ciudadanía”.

María Esther Garza, manifestó haber asumido que verían a gente de comunidades, de asociaciones y ciudadanos en general no a “la plana mayor del PAN”, por lo que lamentó que no se haya tenido la cortesía política de informar debidamente al Ayuntamiento y resaltó que esto ocurre cuando no hay madurez política.

“No sabía que había otro informe (…) que voy viendo aquello y dije no, yo no vengo vestida como para estar aquí, luego cuando ya vi que no era del Ayuntamiento dije no está bien y me regresé (…) nosotros ya habíamos tenido nuestro informe el sábado en el salón Presidentes para guardar la sana distancia, para que no estuviéramos apiñados (…) que pena que no se tuviera la cortesía política para los miembros del Ayuntamiento como otros dos eventos que ha habido; pero bueno esto sucede cuando no hay una madurez política (…) así es esto y hay que tomarlo como de quien viene”.

“Amigos los invito, voy a dar un pequeño informe con algunas personas de la sociedad y otras personas, va a ser a la una en la cancha techada de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, por si me quieren acompañar”, es el mensaje que en el grupo de WhatsApp se hizo llegar al Ayuntamiento el martes como a las 11:30 horas.