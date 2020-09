Redacción

México.- En conferencia de prensa matutina presentó la lista de cien compromisos que leyó en la Plaza de la Constitución tras tomar protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2018 en el Congreso de la Unión.

Sostuvo que a dos años del inicio de la administración que encabeza, el Gobierno de la Cuarta Transformación está al servicio de la población y no al de intereses creados.

“Hay un país más justo, más digno, en donde no hay corrupción en los altos mandos de gobierno, en donde ya no se permite, no se tolera la corrupción; en donde se destina el presupuesto a los más pobres, a los más necesitados; donde se gobierna para ricos y pobres, donde el gobierno no está secuestrado por una minoría y se está atendiendo al pueblo”, expresó.

Aseguró que la mayoría sabe que se trabaja en realizar cambios en beneficio del país y los respalda.

“Estamos al servicio del pueblo, entregados en cuerpo y alma a servir a los mexicanos”, agregó.

Entre los compromisos cumplidos, el presidente destacó la política de austeridad en el gobierno federal que ha significado ahorros, los cuales se destinan a apoyar de forma prioritaria a las comunidades indígenas, otorgar becas, pensiones y estímulos para la actividad productiva, garantizar el derecho a la salud, realizar obras de mejoramiento urbano, construir caminos y proyectos de desarrollo que amplían la infraestructura y generan empleos.

Asimismo, el incremento histórico en el salario mínimo, la promoción de la investigación científica y tecnológica, el Programa Nacional de Reconstrucción, la eliminación de gasolinazos, la entrega de apoyos sin intermediarios, el acompañamiento de la ONU en compras y contratos, la tipificación como delito grave del fraude electoral y la evasión fiscal, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la protección a la diversidad biológica y cultural, la prohibición del fracking, la reunión permanente del Gabinete de Seguridad, la creación de la Guardia Nacional, la amnistía a presos políticos y el respeto a la libertad de expresión así como a las instituciones autónomas.

El jefe del Ejecutivo detalló que cinco compromisos están en proceso:

Transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral.

Sobre este punto, el mandatario informó que los gobernadores presentaron un alegato legal y por eso no se ha concretado la entrega directa de recursos a los habitantes de esas localidades.

El dinero, dijo, se utilizará en el mejoramiento de planteles educativos. Las sociedades de padres de familia serán las encargadas de administrar a través de La Escuela es Nuestra.

Cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

Al respecto, destacó que con esta medida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría obtener hasta 50 mil millones de pesos. Reiteró que el gobierno federal está a favor de la ciencia y la cultura, pero no de los privilegios y la corrupción.

Descentralizar el Gobierno Federal y ubicar las secretarías en distintos estados de la República. Este proceso se hará de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado. Tendrán oportunidades para adquirir viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social. Impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; conocer la verdad y castigar a los responsables.

Dijo que seguirá informando sobre los avances de estos pendientes y los compromisos que ha contraído durante el ejercicio de gobierno a fin de instaurar el Estado de bienestar y mejores condiciones de vida para la población.

AC