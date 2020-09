María Espino

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro afirmó que no habrá ninguna represalia legal hacia la Guardia Nacional por construir sin permiso un Banco del Bienestar en los terrenos donados para la base de la corporación.

Cómo informó Correo, el Gobierno Federal edificó una sucursal del Banco del Bienestar en Yerbabuena, en el terreno que fue cedido para construir una base de la Guardia Nacional.

En su momento, el titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate afirmó que no se tramitó el permiso y además se violó el dictamen de donación que establece que el predio solamente puede ser usado para los fines de seguridad.

Al respecto, el alcalde Alejandro Navarro afirmó que no ejercerán ninguna acción legal por esta situación.

“Aunque el terreno se dio para la base de la Guardia Nacional, si ellos decidieron que una parte del terreno fuera para el banco del bienestar, no era el fin, pero no me quiero pelear con el Gobierno Federal, quiero que vean que hay buena voluntad y que nos sigan apoyando, pero no era para eso”.

Navarro señaló que, buscarán un acercamiento para solicitar a la administración federal que se otorguen recursos a la capital.

“Que cuando tengamos la oportunidad de hablar con la gente de la federación, decirles, hoy si me quita mucho el sueño, que para el próximo año, no tenga fondo minero, recursos de ciudades patrimonio, no tenga apoyo de turismo y no tenga fortaseg, es muy preocupante la situación económica en la capital”.

Por último, afirmó que, aunque el panorama económico para el próximo año es complicado, está seguro que podrán salir adelante.