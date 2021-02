1.- Muestreo para vacunar adultos mayores

Daniel Díaz Martínez

Se podría sostener que la 4T consiguió en la fecha tan significativa del “Día del Amor y de la Amistad”, un doble play beisbolero: pregonar una aplicación masiva -aunque a cuentagotas- a los adultos mayores de la vacuna contra la COVID-19, además, distribuir las únicas 870 mil dosis del antígeno a varias entidades. Guanajuato, con gobierno panista, recibió 40 mil 619 vacunas, que se aplicarán este lunes en 48 unidades médicas de nueve municipios en el “noreste” de su territorio.

Para la inoculación está indicado que la dinámica iniciará con llamada telefónica o mensaje de SMS al adulto mayor a fin de que se presente donde le indiquen, aunque el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que vacunarán a las personas del rango de edad que aparezcan. Aún se carece información de la vacuna y de masificación, para que la población se prevenga, porque el estado sigue en color rojo cuando falta el efecto del festejo del 14 de febrero. En la jornada al frente de los federales estará el médico militar, Enrique Jiménez, de la XII Región Militar de Irapuato.

Cuando en el país se acumularon ya 174 mil decesos y casi 2 millones 200 mil contagiados y la entidad con más de 115 mil contagios y casi 9 mil 200 muertos, el “muestreo” de la gente a vacunar tiene el pendiente de explicar cómo se logrará la inmunidad de rebaño, amén de que los riesgos de contagios crecen y estos no bajan con buenos deseos ni manipuleo de numeraria, ni con inferencias de posibles escenarios. Al momento la pobreza familiar crece porque pagan visitas médicas, compran medicamentos y se hacen exámenes. Piden ser auxiliadas.

2.- Recibe el III Informe del gobernador

Emma Tovar Tapia

Los integrantes de la LXIV Legislatura de Guanajuato, seguramente ya cayeron en la cuenta de que solamente tendrán un semestre por cubrir, con plantilla disminuida, conociendo, además, las desgracias que sufren sus representados y con la ocasión para analizar su trabajo. A la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de su tercer y último año de ejercicio legal, este lunes, los 35 diputados en funciones, de 36, están al corriente que dos de sus compañeros perdieron la vida: uno asesinado y otra por contagio de COVID-19.

Durante este periodo la Soberanía del estado recibirá de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el Tercer Informe de Gobierno, el primer jueves de marzo; se espera que en esta ocasión realice la glosa del informe que le asiste el derecho y fiscalicen las cuentas a nombre del pueblo de Guanajuato, dueño de la información. La diputada panista de Celaya, Emma Tovar Tapia, será presidenta de la mesa directiva y recibirá el informe.

Se espera que los legisladores, ante las tragedias en seguridad y salud, transiten por la ruta de la contribución con la sociedad. Por cierto, el grupo legislativo del PAN no tendrá dos diputados de los iniciales, porque se les fueron con todo y hebra, Jessica Cabal y el diputado Luis Magdaleno, ya encontraron acomodo en Morena.

3.- Enviar a Marte…

Delfina Gómez Álvarez

Cuanta envidia debieron sentir los científicos nacionales cuando vieron las primeras fotos de la sonda enviada por los pequeños Emiratos Árabes llegando ¡a Marte!, cuando en México hay más talentos que en aquella desértica nación. Lo que no hay es voluntad política para poner a la ciencia y la educación por encima de los intereses particulares de los políticos. Y si no, habría que revisarse las causas por las que nuestro país depende de lo que hagan en otras naciones con las vacunas contra la COVID-19.

De la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, no se sabe un

planteamiento firme para alentar la ciencia y la tecnología, ni siquiera desde lo elemental.

A nivel básico, en el sistema escolar, base para alentar el pensamiento científico y no mágico, también se resiente el desinterés de la clase política por alentar las mejoras necesarias.

En la pandemia, se observa cómo, por ejemplo, en Guanajuato, no hay recursos suficientes para mantener a las escuelas seguras o garantizar la educación de los niños en la reclusión obligada por la pandemia, un tema que sigue siendo pendiente de Yoloxóchitl Bustamante Díez.

De la Valija. Disciplina ejemplar

Luis Alberto Villarreal

Si no le temblara la mano a la mayoría de los alcaldes del estado como no lo hace la del presidente de San Miguel de Allende, es posible que no estaríamos pasando las de Caín con la pandemia de COVID-19. Luis Alberto Villarreal García, ha mantenido una disciplina tenaz para evitar que la enfermedad ponga en jaque a su ciudad cosmopolita, que goza de prestigio internacional como patrimonio de la humanidad. A los protocolos y clausuras, se han sumado los retenes en los accesos a la ciudad para revisar la salud de quienes llegan, así, con atención y seguimiento, han logrado mantener a raya al coronavirus.

En Guanajuato Capital, aunque con menos recursos económicos y el problema de ser residencia de los poderes públicos del estado, al alcalde Alejandro Navarro transita por el mismo sendero. No importó el ritual de San Valentín, cerró el acceso al Callejón del Beso para evitar aglomeraciones de aquello a quienes los ímpetus amorosos les impide pensar primero en su salud.

Contra retrato

Donald John Trump

El empresario y político norteamericano no esperó mucho para festinar su segunda liberación de la justicia de su país. Pero, el alboroto no fue unidireccional, pues el güero no sólo se sacudió la persecución política de sus enemigos, después de haber dejado la Oficina Oval de la Casa Blanca, sino obtuvo la fuerza para reiniciar su campaña presidencial para el 2025, se anunció con: “nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento”.

Donald John Trump, presidente 45º de los Estados Unidos, fue absuelto por el Senado tras ser acusado de incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, donde se mataron a cino personas. Pretendían conculcarle sus derechos para impedir que compita nuevamente por la presidencia. El 7 de abril de 2005 en México, hubo un juicio político con esa misma intención: desaforaron al Jefe de Gobierno del D.F. para ponerlo frente a la justicia e impedir a “quien usted ya sabe” competir por la “silla del águila” en el 2006.

En las causas de Trump y del exjefe capitalino, sus “enemigos y opositores” les hicieron coloquialmente lo que “el viento le hizo a Juárez” -sólo le tiró el sombrero-, porque a ninguno pudieron restringir sus derechos políticos. En el caso nacional, proceso legal más famoso de la historia mexicana reciente, quienes presumen de ser “los conspiradores” del país, el prianismo guanajuatense, recrearon en Cuévano ese complot, a la cita acudieron: la pareja presidencial, gobernador y exrector de la UG, sin faltar el hoy exembajador de México en la República Oriental del Uruguay.