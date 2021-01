Yoloxóchitl Bustamante

A pesar del interés de las autoridades educativas de volver del receso de diciembre con la aplicación -aunque sea en menor grado- de su plan de retorno “voluntario” a las aulas, luego de la IV Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar, en donde participó el magisterio estatal la semana pasada, no será así y el nuevo objetivo será reducir los riesgos de desarrollo de los alumnos e incrementar las habilidades de padres y cuidadores en el “proceso de enseñanza-aprendizaje”.

En este reinicio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que seguirá el sistema a distancia hasta finalizar el ciclo escolar 2020-2021, lo que cumpliría un primer “ciclo lectivo en la historia bajo la modalidad a distancia”. Aunque la SEP, no olvidó de inocular a los sistemas estatales con el retorno a las aulas… si pueden.

En el estado, la secretaria Yoloxóchitl Bustamante Díez, anunció que hoy al regresar a clases un millón 600 alumnos de educación básica, media superior y superior; se seguirá en la modalidad a distancia y escuela en casa. Sin más la SEG, buscará mejorar el modelo como se comentó entre el magisterio del estado.

2.- Responsabilidad del Estado

Zoé Robledo

Los gobiernos tienen el ineludible deber de cumplir con la salvaguarda de los derechos ciudadanos y, sobre todo, en una situación tan extrema como la pandemia de COVID-19, de poner por delante el interés de la mayoría de forma humana. Ante el incremento de contagios en Guanajuato, se ha comenzado a reproducir el fenómeno de la especulación y encarecimiento de oxígeno para enfermos. Federación y estado deben impedir en la emergencia el salvajismo del liberalismo económico extremo en su venta, so pena de condenar a muerte a quien es pobre o ya no puede pagar por un tanque del vital gas. Mucho menos ahora que ya está en México la cepa inglesa, la B-117.

Mientras en el Ejecutivo federal juega la zanahoria de la vacunación, se desbordan los contagios. Cada día hay una nueva marca y los muertos se acumulan frente a un sistema de salud que se colapsa. En Guanajuato, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que reconvertirá seis hospitales más para atención de COVID-19 para aumentar en 50 por ciento la capacidad de atención. Se espera la respuesta en lo estatal por parte de Daniel Díaz Martínez.

Por cierto, el club León debutó con derrota en la Liga MX. No pudo alinear varios jugadores titulares, porque tiene un hospitalillo COVID-19. Consecuencia de la insensatez de la administración de Jesús Martínez, poniendo en riesgo vidas al menospreciarse la pandemia.

3.- ¿Una procuración especial?

Carlos Zamarripa

A pesar de los debates que se acopian en el Congreso Local cuando se analiza o comenta el Código Penal estatal para reformarlo y castigar los excesos de los funcionarios, estatales y municipales, que muchas veces consiguen eludir la acción de la justicia, sobresalen los elementos de los cuerpos policiacos. En los foros, especialistas y hasta juzgadores reconocen que entre lo escrito y hechos sí hay trechos.

Existe mucha información sobre casos de abuso de policías preventivos y ministeriales, sin “capotear” que este estado tiene el más alto índice de asesinatos de guardianes del orden. Pero los excesos también lo marcan, no sólo por su acto sino por las omisiones o carencia de resolución de la Fiscalía General y a veces del Poder Judicial. Un caso que sirve al fiscal Carlos Zamarripa y los Poderes Legislativo y Judicial es del celayense Juan Carlos Padilla que va “sin aclaración”.

Amén de la forma que sometieron al comerciante tres ministeriales, quienes luego lo condujeron al hospital donde habría llegado muerto, todavía no se tiene “información precisa” sobre si Juan Carlos tenía “orden de aprehensión” que los agentes de la Agencia Investigación Criminal (AIC) enunciaron sin mostrar, para detenerlo con excesos. También es necesario señalar, la Fiscalía dejó constancia: los tres agentes fueron “detenidos” pero… el caso no fue turnado a un juez. La Procuraduría de Derechos Humanos, desveló que aún “tiene abierta una indagatoria”.

Ahora, la aprehensión de los dos policías preventivos de León por presuntos abusos sexuales contra una menor de edad es un caso que debe vigilarse como el del comerciante celayense.

De la Valija. Iglesia católica unifica criterio

Una semana después de que el Papa Francisco criticara fuertemente a las personas que vacacionaran, sin respetar las medidas impuestas por sus gobiernos con la finalidad de contener la pandemia provocada por el COVID-19, en México los prelados de la iglesia católica pusieron los puntos en las íes para coadyuvar en la lucha contra la enfermedad. La Arquidiócesis de México comunicó que la peregrinación anual que sirve de banderazo de salida a estos actos se hará virtual.

Es posible que los ministros de la iglesia, con la nueva peculiaridad del evento donde pedirán por sus proyectos para 2021, también pretendan desactivar a los “trinchones” que reinterpretan sus actuaciones a fin de sacar provechó ante las condiciones. En su semanario “Desde la Fe”, órgano de la difusión de la Arquidiócesis, también se informó que el 16 próximo, de la peregrinación digital, habrá una misa que presidirá el Cardenal Carlos Aguiar. Será pauta para las siguientes procesiones.

CONTRA RETRATO

María del Carmen Ortiz Terrazas

Su vehemente y humano llamado, aún sin respuesta según se sabe, por aclarar el asesinato de nueve de sus compañeros en la administración municipal que preside, así como conocer avances del homicidio de su esposo que la llevaron a ser candidata de Morena y hoy alcaldesa, adquieren un mayor tinte de tragedia al saberse que sigue sin haber noticias de otros dos servidores públicos más de Apaseo el Alto, desaparecidos, sin que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General ofrezcan procuración de justicia en ese municipio, un escándalo que ya tomó viso internacional con reportajes de The New York Times y The Washington Post, que parecen no avergonzar en esas esferas.

María del Carmen Ortiz Terrazas, presidenta municipal de Apaseo el Alto, eleva su voz ante el silencio ominoso de las autoridades de justicia del estado sobre lo sucedido en esa región, donde ser servidor público es de alto riesgo. Ella sufre de un distanciamiento del Gobierno del Estado, de origen panista, donde parece ser que la interlocución con mujeres alcaldesas y de oposición no cabe en su interlocución oficial.

El secretario de Gobierno, primer responsable de atender el llamado de la presidenta Ortiz Terrazas, no ha dicho esta boca es mía. Parece no entenderse que lo que se pide en la Federación no puede repetirse en la relación de la administración estatal con los municipios, porque para el caso, están resultando en lo mismo. Mientras, la gente muere.