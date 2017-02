Yuridia prefiere el público a los premios

Manifestó que no le quita el sueño que pudiera ganar un Grammy

Notimex

CDMX.- La cantante mexicana Yuridia afirmó que le emociona más “tener el mayor número de conciertos y que la gente cante mis canciones”, que ganar premios.

“La verdad no me quita el sueño que pudiera ganar un Grammy americano, un Grammy Latino y otros más que son importantes, pero no trato de fijarme en ese tipo de cosas, sino en dedicarme de lleno a mis conciertos”, declaró la cantante originaria del norteño estado de Sonora.

“Mi éxito lo trato de medir sólo en base a mis conciertos y ver qué tanto la gente canta y se emociona con mis canciones”, señaló Yuridia al ser entrevistada en un exclusivo hotel de Beverly Hills, donde estuvo acompañada de su pareja sentimental.

“Tengo una carrera que está por cumplir ya 12 años y eso me dice mucho más que ir a subir por un premio”, insistió la intérprete de éxitos como ‘Maldita primavera’ y ‘Ya es muy tarde’.

Sobre los reportes que la ubican como la artista mexicana con el mayor número en ventas de música, afirmó que es emocionante, “pero también pienso que está cambiando tanto el sistema musical y las redes sociales son tan fuertes que están cambiando el juego”.