1.-El PAN y lo desconocido

Contra la expectativa de sus cabecillas, este año cierra con más dudas que certezas para los panistas sobre su futuro. No porque los amague la derrota en 2018, sino porque sus fracturas pueden crecer, y dejar a muchos lastimados en el camino.

Es una situación inédita, por más que muchos digan que lo que está pasando tiene antecedentes. Los tiene, pero no del tamaño de los de ahora.

De un lado, está el gobernador, Miguel Márquez, con una mayoría partidaria en apoyo de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como candidato a gobernador. Del otro, una facción importante, más de un tercio del partido, con un Fernando Torres Graciano espoleado por sus partidarios a pelear.

Con acusaciones contra Alfredo Ling por manosear la integración del Comité de León, y, más grave, contra Diego Sinhué por el uso de recursos públicos para su promoción, lo que implica a Márquez, Humberto Andrade Quezada enfrenta en 2017 la prueba decisiva a su liderazgo.

No le servirá de mucho limitarse a la formalidad partidista, como hasta ahora. Necesitará hacer política, “mucha política”, para no perder el control, y eso, hasta la fecha no lo ha mostrado…

2.- Ya éramos muchos…

Ante la falta de rumbo y de dirección, lo que le faltaba al PRI de Guanajuato ya empezó a ocurrir: un anárquico “destapadero”. Ahora resulta que todos “creen” que pueden ser candidatos a gobernador en 2018.

Sin liderazgos, quien más quien menos echará mano de ese recurso para el gustado deporte de los priistas: apuntarle arriba para atinarle en medio.

Puede ser una diputación…aunque algunos con una regiduría se darán por bien servidos. Otros hasta con un puesto de velador.

El último en destaparse es Luis Antonio Muñoz Mosqueda. Antes que él, se destapó Bárbara Botello Santibáñez, quien ahora lo hace a diario. Antes, ya la había destapado José Luis Romero Hicks.

Eso lo hizo al tiempo de destaparse. Destapó en aquella ocasión a Azul Echeverry y a Yulma Rocha. A los que “redestapó” fue a los de siempre, Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico.

Agotados por sus pleitos, el último por la fallida designación de Fernando Moreno Valle como delegado del CEN, en el PRI están como matrimonio mal avenido, sin nada que decirse.

Olvidados por su líder nacional, Enrique Ochoa, ya solo falta que al líder local, Santiago García López, también le dé por destaparse. Aunque sea para no aburrirse.

3.- Hortensia, amarga navidad

Luego de muchos meses de estar casi escondido ante los embates de la lideresa sindical del Cecyte, Hortensia Granados, el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, pudo, por fin, esta semana, cantar victoria.

Le señaló, todavía oblicuamente, que su sindicato fue desconocido por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Que ellos están depositando las cuotas sindicales y que si ella no puede recogerlas es por no tener personalidad…

Parece ser el epílogo de una historia que debe abochornar a los panistas. Porque Hortensia y su sindicato son su “Frankenstein”.

En su primer turno en la dirección del entonces Cecyteg, hace una docena de años, Tomás López entró en conflicto con los trabajadores, quienes para defenderse de él organizaron un sindicato.

Lograron afianzarlo y entrar en complicidad con el también ministro de “El Yunque” y compadre del exgobernador Juan Manuel Oliva. Ahí empezó a crecer el poder de Hortensia.

Luego, Tomás se fue, pero Miguel Márquez lo hizo regresar. Le falló y acabó despidiéndolo hace año y medio.

Entró al relevo Virginia Aguilera Soto, desmañada en cosas de la “grilla”. Ello obligaba a que intervinieran Eusebio Vega, y el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, pero se negaban. Tenían miedo a destapar una “Caja de Pandora”.

Los privilegios contra cuya pérdida se rebeló el sindicato del Cecyte son básicamente dos: el pago de sueldo a los líderes mientras sirven al sindicato y la cesión de direcciones de planteles a sus integrantes.

Presionados por el gobernador y por la legislación federal, “Chebo” y “Toño Salvador” decidieron resistir y aplicarle a Hortensia “toda la fuerza del Estado”, al grado de que hasta sin sindicato la están dejando.

Era cuestión de decidirse a ese ajuste de cuentas interno. Hortensia, para reposicionarse, tendría que demostrar que el poder con el que amenazaba no era el petate del muerto.

Beatriz Manrique Guevara

Aunque no es la primera vez que la diputada y dirigente del PVEM expone un crudo diagnóstico de la problemática ambiental de Guanajuato, éste se aprecia por su pertinencia en la coyuntura.

Menos pertinente, sin embargo, es la solución que propone, la creación de una secretaría estatal.

Una proposición también reciclada de su partido, la cual estuvo concertando con el gobernador, Miguel Márquez, y que naufragó por la discordancia de los intereses políticos en juego.

Le da pie el último incidente contaminador en Salamanca, el incendio de residuos tóxicos de ‘Tekchem’, que mostró, una vez más, la vulnerabilidad en que viven los salmantinos, y la irresponsabilidad institucional.

La denuncia de que Guanajuato es el tercer estado con pasivos ambientales, la llevó a cuestionar al gobierno estatal por la falta de una política acorde a esa tragedia en curso.

Es valioso que su partido dé visibilidad a ese conflicto ambiental, aunque los demás partidos debieran hacer lo mismo. Porque, no obstante el nombre, no debe verse como asunto exclusivo del PVEM.

Por supuesto que el problema y sus soluciones también deben trascenderse las fronteras partidistas. Y aquí, sí, el Partido Verde debería ser el primero.

El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, y su delegado, Israel Cabrera, son del PVEM y responsables directos de la indolencia oficial. Una autocrítica sería muy saludable.

AVISO

Por la temporada de fin de año, este espacio de información, análisis y reflexión dejará de publicarse. Nos volvemos a leer el nueve de enero. Felices fiestas.